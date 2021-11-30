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中職／總冠軍賽第3戰移師澄清湖 獅隊回主場拚止敗

中央社 / 高雄30日電
台灣大賽第三戰，兄弟派出鄭凱文(左)、統一排出猛威爾先發。 報系資料照
台灣大賽第三戰，兄弟派出鄭凱文(左)、統一排出猛威爾先發。 報系資料照

中華職棒總冠軍賽今天移師澄清湖棒球場進行第3戰，統一獅推出猛威爾先發，要阻止中信兄弟的2連勝氣勢；兄弟則派出鄭凱文先發，力拚3連勝聽牌，歷史上有100%機率可以奪冠。

總冠軍賽前2戰都在中信兄弟的主場洲際棒球場進行，兄弟以2比0、8比3奪下2連勝，取得2勝0敗優勢，且兄弟在前2戰轟出6發全壘打，破聯盟前2戰球隊最多全壘打紀錄；連續2戰所有得分均透過全壘打取得，則為總冠軍賽史上第2次，今天要繼續挑戰前3戰最多全壘打紀錄。

統一獅隊吞下2連敗後，第3戰到第5戰將輪到獅隊擔任主場，今天移師澄清湖棒球場舉行，總冠軍賽歷年來獅隊在澄清湖棒球場出賽10場，戰績為5勝5敗；後2場則回到獅隊大本營台南棒球場，獅隊勢必要在主場阻擋兄弟的連勝氣勢。

兄弟今天推出本土投手鄭凱文先發，本季對戰獅隊4場先發，拿下3勝1敗，對戰防禦率4.50；獅隊則是推出洋投猛威爾先發，本季對戰兄弟6場，包括3場先發、3場後援，對戰防禦率3.86、戰績0勝1敗。

在總冠軍賽史上，取得2勝0敗的球隊有87.5%的機率奪冠，兄弟隊史有75%機率奪冠。若兄弟今天能再奪下勝利，取得3勝0敗，過往有100%機率可以抱回總冠軍；若獅隊今天能力挽狂瀾止敗，取得1勝2敗的話，歷史上有33.3%機率奪冠，並非不可能。

棒球 統一獅

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