中職／獅隊又陷絕境不怕 陳傑憲想起餅總的土味情話

總教練林岳平期望至少搶下1勝的客場作戰目標宣告失敗，統一獅隊帶著總冠軍賽0勝2敗回到主場；去年上演過絕處逢生的戲碼，如今也還沒走到懸崖邊，身為陣中的康樂股長，陳傑憲想起「餅總」一句話，「失敗沒有關係，但是不要怕失敗就好。」

根據歷年台灣大賽數據，前兩戰取得2勝0敗的球隊，封王機率高達87.5%，若進一步握有3勝0敗更提高到100%。今天在澄清湖球場進行第3戰，獅隊要避免再輸，由洋投猛威爾先發，對壘中信兄弟隊鄭凱文。

獅隊去年稱霸，從例行賽最後2場背水一戰，到總冠軍賽1勝3敗後連贏3場，已展現出球隊韌性，陳傑憲在其中扮演X因子，不僅場上表現精湛，也以飛起來的手勢，率領獅隊士氣始終維持高檔。

今年獅隊再度處於開局不利劣勢，被問到與去年情境的壓力相較，陳傑憲說：「認真講嗎？其實都沒有（壓力）。」

陳傑憲想起，「餅總常常跟我們講，失敗沒有關係，但是不要害怕失敗就好，每次都用這句俗擱有力的台詞鼓勵我們，我自己就是這樣被他鼓勵過來的。」

他回想去年面對1勝3敗的心態，坦言從來都不害怕賽季失敗落幕，「去年1勝3敗時，想法就是每場都當最後一場去打，想著要好好珍惜這場比賽、每個打席，不去想結果會怎樣，打完再來看結果，如果贏了就再拚下一場，輸了就是整季結束，雖然很可惜，但也就是明年再來而已。」

兄弟前2戰狂敲6轟、灌進全部10分，以一棒擊沉的氣勢在系列賽先占上風；反觀長打消失的獅隊，2戰打了17支安打並不算少，但全部都是一壘打，有效攻勢不多，誰能敲出獅隊在今年總冠軍賽第1支長打、甚至全壘打，有可能一棒扭轉氣勢。