中職／猛威爾、胡智為大起大落 雄獅難翻轉戰局

台灣大賽前兩戰中信兄弟在自家洲際主場拿下勝利，目前取得2勝0敗優勢，正如筆者先前所預測，如果前兩戰統一獅作客洲際無法拿下，很可能最多只打5戰，陣容整齊的兄弟可望以4勝1敗登頂封王很大。

統一去年完成世紀大逆轉封王，很重要的因素是手握3大洋投布雷克、泰迪、猛威爾，今年布雷克依舊神勇，但泰迪離隊，新洋投霸能第2戰被轟得滿頭包，周思齊、許基宏先後轟3分砲奠定勝基，今天掛帥先發的猛威爾，又是「弱化版猛威爾」，統一前景難樂觀。

猛威爾受家庭因素影響，季末多次單局爆，狀況極不穩定，因此台灣大賽押在第3戰才先發，如果前兩戰統一至少拿到1勝，壓力相對較小，但第3戰若輸，幾乎宣告大局底定，這一場反倒形成背水一戰，猛威爾能否扛起重擔？實在得打上大問號。

因為疫情因素，猛威爾的家人無法再來台灣為他加油，而且到了冬天還在比賽，可能讓他心情受到影響。 聯合報系資料照片

猛威爾今年對兄弟出賽6場其中3場先發，還沒拿過勝投，吞1敗，每局被上壘率1.97，對戰數據不理想，去年他對兄弟先發3場吞2敗。換句話說，這兩年例行賽猛威爾對兄弟不曾取勝，只在去年台灣大賽第6戰先發7局無責失拿下勝投。

台灣大賽前兩戰統一團隊敲出17支安打，雖然比兄弟14支安打還多，打擊率0.243也優於兄弟的0.230，但全都是短程一壘安打，反倒兄弟狂敲6轟破隊史紀錄，得分效率差很大，成為勝負分水嶺。

中信兄弟在前兩戰轟出6支全壘打，統一獅卻全是一壘安打，長程火力形成明顯對比。 聯合報系資料照片

由於統一季末8戰7敗近況極差，休兵備戰期間打擊練習做調整，不追求長打，以確實擊球為主，希望靠安打串聯攻勢，但大賽單局出現大量安打談何容易，這兩戰統一攻勢連連但頻遭瓦解，得點圈有人14打數僅擠出2支安打，打擊率1成43，說明團隊得分困境。

坦白講，兄弟兩戰6轟確實出乎意料之外，相信也令專家、球評大感意外，畢竟今年比賽用球彈性係數降低，兄弟打擊群只花兩戰就轟破紀錄非常不容易，詹子賢連兩戰開轟，洗刷「大賽軟手症」惡名，第2戰周思齊首局3分砲穩定軍心，比同場雙響砲的許基宏更值得拿下單場MVP，也證明老將價值。

短期比賽，職業球員要再做很大的改變和調整並不容易，統一並非打不到對方投手的球，只是得分必須更有效率才行。即使今天統一贏球仍處劣勢，明天應該會推出胡智為先發，但胡智為狀況跟猛威爾一樣不太穩定，得寄望爆氣演出才行，第3、4戰先發投手都是大好大壞類型，所以才會論定統一前景難樂觀。

胡智為將是統一獅第四戰的先發投手，他在季末的狀況也是頗為失常，獅隊牛棚投手在三、四戰可能都要嚴陣以待。 圖／統一獅隊提供

去年統一處於1勝3敗劣勢大逆轉登頂，然而，今年少了泰迪，霸能被打爆，又有「弱化版猛威爾」，洋投戰力差很大，連兩年逆境翻轉戰局的戲碼難再上演，兄弟長打火力已打開，季末兩隊近況好壞延續到台灣大賽，已決定整個戰局。