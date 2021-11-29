MiLB／林凱威現身徐生明少棒賽 坦言未上2A有點難過

效力美職響尾蛇隊小聯盟的25歲投手林凱威，今天特別到徐生明國際少棒賽替小朋友加油打氣，以自身經驗告訴這些未來之星，「輸球不要氣餒，我國小沒有打棒球，現在一樣可以到美國，大家繼續加油！」

林凱威相當投入比賽，看到屏東縣復興國小13：12逆轉勝高雄市忠孝國小，取得4強門票，直喊「吼！好刺激！」

林凱威專程趕到美濃，才到球場就看到美濃國小被逆轉，全隊哭成一團，擔任隊長和最後一任投手的顏少庭哭得超傷心，林凱威趕緊安慰這群小朋友，要他們繼續加油。

他說：「一進球場看到有一邊在歡呼，美濃的小朋友全隊哭成一團，聽師母（謝榮瑤）說顏少庭住在那瑪夏的小林村，是88風災的受災戶，為了打棒球，教練每天一早去把載他到美濃，結果被打再見安打、哭得超慘，把我嚇到，趕緊安慰他一下。」

林凱威再看另一場比賽，原本落後的復興最後兩局拼命追趕，最後以1分之差險勝忠孝，他勉勵忠孝球員：「棒球就是這樣，有輸有贏，每個人都要做自己的事，做好準備。」

林凱威未打過少棒，國小主要是打躲避球、練田徑，今天看到小朋友打球覺得很開心，也預約明年要到徐生明國際少棒錦標賽擔任開球佳賓，並擔任棒球教室的教練，指導小朋友球技。

林凱威目前正在自主訓練，預計1月後開始牛棚，今年原本有機會升上2A，最後卻未如願，坦言有點難過、有點不開心；對於明年的目標，林威凱說：「不要受傷，健康，健康就好，才能做很多事。」