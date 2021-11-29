少棒／先揮再見安打再投完封勝 張可洛不輸老爸張泰山

第9屆徐生明國際少棒錦標賽4強名單出爐，桃園市大勇國小今天連過兩關，以10：9勝台中市力行、7：0勝新北市金龍，味全龍隊打擊教練張泰山的寶貝兒子張可洛大演個人秀，先對力行揮出再見安打，再對金龍獨撐7局完封勝，成為大勇晉級4強的大功臣。

張可洛再見安打、完封勝紀錄都是棒球生涯首見，他說：「我們全隊都超開心，爽！」

張可洛對力行之戰揮出再見安打後，媽媽吳靜宜非常高興，忍不住給他大擁抱。張可洛說：「兩出局壘上有人，站上去沒有很緊張，打出去很開心、很爽。」

張可洛表示，要把這顆再見安打球放在爸爸的獎盃旁邊，賽後和爸爸視訊，「爸爸跟我說，我今天好棒！」

大勇、力行之戰打完前5局，因已達大會規定的90分鐘，以5比5戰成平手，進入突破僵局分勝負；力行6局上攻下兩分，6局下大勇反攻，先靠許介謙安打和趙子龍打點扳平比數，張可洛在兩人出局後擊出左外野再見安打，幫助大勇晉級。

張可洛隨即又對金龍之戰登板先發，用51球完投5局，只被擊出兩支安打，三振5次，另有1次保送；他在這場比賽又擊出兩支二壘打，攻下3分打點，投打俱佳。

不過張可洛說：「今天直球都投不進去，好球都是變化球、滑球，被打的兩支安打，1顆是直球，1顆是變化球。」

大勇「巨砲哥」謝景旭上午對力行之戰第3局揮出兩分全壘打，下午對金龍又開轟，已經累計4支全壘打，火力驚人。

大勇去年首次參加徐生明國際少棒錦標賽，只打3場比賽，在預賽就被淘汰，今年目標是先打進4強，能在明天穿「85」球衣出賽，已達成初步目標，明天將和桃市景興國小爭奪決賽權。

另兩支晉級4強的隊伍是台北市東園國小、屏東縣復興國小。

原本要挑戰5連霸的桃市龜山國小，今天對金龍之戰，雖然胡冠威1局上就敲出兩分砲，終場仍以2：4飲恨，在16強止步。