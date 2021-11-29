聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／高雄近8年首場總冠軍賽 獅隊預售票超出9千張

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
高雄近8年首場總冠軍賽，獅隊預售票超出9千張。 統一獅隊官方粉絲團
高雄近8年首場總冠軍賽，獅隊預售票超出9千張。 統一獅隊官方粉絲團

統一獅隊明天將在高雄澄清湖球場迎戰中信兄弟隊，進行總冠軍賽第3戰，目前預售票賣出超過9000張，內野區仍有座位。

澄清湖球場從2003年起安排總冠軍賽，當年兄弟對決興農牛隊，10月11日進行歷史性首戰，一直到2013年10月30日獅隊、義大犀牛隊之戰為止，歷年在這座球場一共打了13場爭霸戰，明天將是第14場，也是近8年首戰。

獅隊2013年在陳連宏領軍下，總冠軍賽4戰橫掃犀牛，就是在澄清湖球場拋下彩帶，今年重返高雄出賽，面臨開賽2連敗的困境，明天沒有再輸球的本錢。

兄弟在台中洲際球場兩場比賽湧進3萬8888人觀戰，以2：0、8：3獲勝，接下來3戰都是獅隊主場，平日比賽難免影響票房，不過高雄久違的「台灣大賽」，明天觀眾人數破萬沒有問題。

獅隊指出，明天預售票超出9000張，內野區還有部分座位，第4、5戰回到台南球場，分別售出7800、8000張票，內野區已經全部爆滿。

統一獅 中信兄弟 台灣大賽

延伸閱讀

中職／鄭凱文要為兄弟拚3連勝 獅隊推出猛威爾不能再輸

中職／史上最瘋狂全壘打秀 2007年獅熊爭霸7戰22轟

高雄中區汙水廠爭取3.44億整建更新 將委外朝智慧發展

中職／獅隊挑戰第11冠情勢艱辛 5次開賽2連敗都被封王

相關新聞

中職／鄭凱文要為兄弟拚3連勝 獅隊推出猛威爾不能再輸

中職總冠軍賽第3戰明天移師高雄澄清湖球場進行，中信兄弟隊推出鄭凱文登板先發，爭取團隊3連勝，統一獅隊則由洋投猛威爾應戰；...

中職／獅隊挑戰第11冠情勢艱辛 5次開賽2連敗都被封王

統一獅隊挑戰2連霸，在總冠軍賽前兩戰不敵中信兄弟隊，未來情勢十分不利，不管從聯盟還是隊史過去相同戰況看來，想要逆轉戰局奪...

中職／史上最瘋狂全壘打秀 2007年獅熊爭霸7戰22轟

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰轟出6支全壘打，寫下中職新紀錄，過去「台灣大賽」單一系列賽最多轟出現在2007年，當時統一獅、...

少棒／先揮再見安打再投完封勝 張可洛不輸老爸張泰山

第9屆徐生明國際少棒錦標賽4強名單出爐，桃園市大勇國小今天連過兩關，以10：9勝台中市力行、7：0勝新北市金龍，味全龍隊...

中職／從歷史看兄弟封王機率高 但2016年曾遭犀牛逆轉

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰分別以2：0、8：3擊敗統一獅隊，從過去「台灣大賽」相同戰況看來，開賽2連勝的球隊，封王機率高...

中職／「趣味」還是「敗人品」？象迷呼喚高國慶投球引爆論戰

台灣大賽G2昨（28日）由地主中信兄弟再下一城，以8：3擊敗統一獅。8局上統一換投時卻發生現場球迷高喊「高國慶」，要他上丘投球的小插曲，事後也網路上掀起兩派論戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。