中職／高雄近8年首場總冠軍賽 獅隊預售票超出9千張

統一獅隊明天將在高雄澄清湖球場迎戰中信兄弟隊，進行總冠軍賽第3戰，目前預售票賣出超過9000張，內野區仍有座位。

澄清湖球場從2003年起安排總冠軍賽，當年兄弟對決興農牛隊，10月11日進行歷史性首戰，一直到2013年10月30日獅隊、義大犀牛隊之戰為止，歷年在這座球場一共打了13場爭霸戰，明天將是第14場，也是近8年首戰。

獅隊2013年在陳連宏領軍下，總冠軍賽4戰橫掃犀牛，就是在澄清湖球場拋下彩帶，今年重返高雄出賽，面臨開賽2連敗的困境，明天沒有再輸球的本錢。

兄弟在台中洲際球場兩場比賽湧進3萬8888人觀戰，以2：0、8：3獲勝，接下來3戰都是獅隊主場，平日比賽難免影響票房，不過高雄久違的「台灣大賽」，明天觀眾人數破萬沒有問題。

獅隊指出，明天預售票超出9000張，內野區還有部分座位，第4、5戰回到台南球場，分別售出7800、8000張票，內野區已經全部爆滿。