中職／破「安心亞」剩2勝 兄弟前2戰「我來扛」影片感動球迷

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟球團發布影片回顧前2戰精彩片段，影片中也可看見球員幕後花絮。 圖／中信兄弟提供
中信兄弟球團發布影片回顧前2戰精彩片段，影片中也可看見球員幕後花絮。 圖／中信兄弟提供

總冠軍賽前2場打完，中信兄弟取得2勝0敗優勢，距離破除「安心亞」魔咒更近了一步。兄弟臉書粉絲團也放上影片回味勝利的滋味，也向球迷分享球員在休息室內的幕後花絮。

周思齊在台灣大賽賽前一句「我來扛」和林智勝的全壘打似乎激發了兄弟的士氣，球隊擺脫例行賽後半段的低潮，以相對穩定的投手與守備，和兇猛的全壘打表現贏下前2戰，為奪下睽違10年的總冠軍搶佔先機。

影片中也可看見，精神領袖「恰恰」彭政閔與老將張志豪現身休息室，與兄弟球員一一寒暄、加油打氣，張志豪說：「希望你們不要懷疑自己，要相信自己，然後重要的，更要相信自己的隊員。」恰恰則說：「剩下最後一哩路，大家怎麼去ㄍ一ㄥ住，跟球迷一起共享這份榮耀，我想大家都很有信心，也很有經驗。繼續加油，我相信你們。」

「我希望他們可以把這個過去的歷史包袱卸下來，因為這不是他們背的。」周思齊提到，過往的「連亞」成績是包含自己在內的其他學長，沒有好好把握住機會，這樣的責任不該由學弟來擔。

昨（28日）打出雙響炮的許基宏也回應大學長的喊話：「把壓力拿走，讓我們好好地表現，去寫出我們的故事。」

中信

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