中職／鄭凱文要為兄弟拚3連勝 獅隊推出猛威爾不能再輸

中職總冠軍賽第3戰明天移師高雄澄清湖球場進行，中信兄弟隊推出鄭凱文登板先發，爭取團隊3連勝，統一獅隊則由洋投猛威爾應戰；這場比賽對獅隊非常重要，一定要全力搶勝，從過去總冠軍賽紀錄看來，沒有任何一隊能在3連敗後4連勝封王。

鄭凱文本季出賽22場，其中21場先發，戰績12勝7敗、防禦率4.08，勝場數和味全龍隊洋投伍鐸並列全聯盟第3，也是本土投手最多勝紀錄。

他今年對獅隊4場先發投出3勝1敗、防禦率4.50，合計24局失14分，其中12分自責。

獅隊前兩戰在台中洲際球場分別以0：2、3：8落敗，全隊合計17支安打都是一壘打，缺乏長打影響得分效率，明天選定澄清湖球場擔任主場，後天再回台南進行第4戰，從目前戰況看來，第3戰非贏不可。

猛威爾本季出賽26場有21場先發，戰績8勝7敗1中繼、防禦率3.74，包括對戰兄弟3先發3後援，合計11.2局失12分，不過只有5分自責，投出1敗1中繼、防禦率3.86。