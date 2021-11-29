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中職／TS林智勝還沒上場！助總「沒換代打」調度掀討論

聯合新聞網 / 綜合報導
例行賽尾聲連兩場開轟的林智勝總冠軍賽至今還沒上場，中信兄弟總教練林威助的調度也引發網友討論。記者侯永全／攝影
例行賽尾聲連兩場開轟的林智勝總冠軍賽至今還沒上場，中信兄弟總教練林威助的調度也引發網友討論。記者侯永全／攝影

總冠軍賽前2場打完，中信兄弟以2：0領先統一獅，不過，有網友在PTT發文表示，例行賽末兩場打出2轟的「大師兄」林智勝台灣大賽至今還沒上場，貼文一出引發熱議，有人認為比賽後段林智勝確實可以代打身分上場維持打擊手感，也有球迷表示領先狀況下不需要換人。

總冠軍賽至今，兄弟登錄的28人名單中還有廖乙忠、陳琥、鄭凱文(預定第三戰先發)、謝榮豪、華德茲、吳哲源、林智勝、張志強、陳偉漢、李聖裕等10位球員還未有上場機會。

有網友提到之前棒子火燙的林智勝為什麼在8局下已5分差的情況，還不能接替陳文杰的棒次代打：「已經一周沒比賽了，下週若比數僵持需要他適時一棒，就不怕他手感又被冰掉了？」

有人附和：「本來以為陳文杰那棒會換，真的想不通，太鐵齒。這種領先有一定距離的時候拿來試手感不是很好嗎」、「今天最後代打讓師兄上來維持手感，順便加溫氣勢，真的是該換」。

不過，也有部分球迷表示「今天大概是想再給陳文杰機會，現在這種表現的話未來應該就會有所調度」、「領先順風這樣換反而對兩個選手都不好」。

中信 PTT

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