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中職／史上最瘋狂全壘打秀 2007年獅熊爭霸7戰22轟

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰轟出6支全壘打，寫下中職新紀錄，過去「台灣大賽」單一系列賽最多轟出現在2007年，當時統一獅、La new熊隊打滿7場，兩隊加起來多達22支全壘打。

獅隊當年4勝3敗扳倒熊隊，洋投費古洛在第1、4、7戰登板先發全部奪勝，成為封王最大功臣，兩隊各出現11支全壘打，共同保有總冠軍賽單一系列賽最多轟紀錄。

2007年總冠軍賽變成瘋狂全壘打大賽，不但場場開轟，而且各種形式都有，三不五時上演煙火秀；當時兩隊各有6名球員轟出全壘打，陳金鋒包辦4轟最多，他在第6戰還和獅隊洋砲布雷同場雙響砲。

劉芙豪3轟是獅隊最多轟打者，潘武雄也在第2戰締造雙響砲，高國慶第4戰轟出滿貫砲，楊博超第5戰代打全壘打，整個系列賽變成得分大戰，獅隊7戰攻下48分，熊隊也有32分。

回顧歷年總冠軍賽，兄弟老將林智勝生涯出賽44場，累積14支全壘打在中職史上排名第1，挨轟最多則是獅隊投手潘威倫，投85.1局被揮出12支全壘打。

今年總冠軍賽前兩戰，兄弟揮出14支安打就有6支全壘打，這6轟攻下全部分數（2：0、8：3獲勝） ，獅隊安打數多3支，但17安都是短程一壘打，未有任何長打，影響得分效率。

中職

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