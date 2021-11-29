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中職／獅隊挑戰第11冠情勢艱辛 5次開賽2連敗都被封王

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

統一獅隊挑戰2連霸，在總冠軍賽前兩戰不敵中信兄弟隊，未來情勢十分不利，不管從聯盟還是隊史過去相同戰況看來，想要逆轉戰局奪下隊史第11冠的難度很高。

中職歷屆總冠軍賽，前兩戰都贏球的球隊共有16次，其中14次順利封王，奪冠機率高達8成75，如果從這個角度來看獅隊的命運，逆轉戰局的可能性只有1成25。

獅隊今年第16次打總冠軍賽，史上排名第1，兄弟14次是第2多，兩隊第6次在爭霸戰碰面，兄弟累積19勝17敗暫時領先，但獅隊過去5次交手拿過3座總冠軍。

兄弟今年搶下前兩勝，明天第3戰移師高雄澄清湖球場進行，也是這座球場繼2013年10月30日獅隊、義大犀牛隊之戰後，總冠軍賽暌違8年重返高雄；當時獅隊澄清湖以9：2獲勝，4戰橫掃犀牛封王。

獅隊過去15次總冠軍賽紀錄，共有5次在前兩戰連續吞敗，包括1993年對兄弟、2004年對興農牛、2006年對La new熊、2012和2018年對Lamigo桃猿（包辦上、下半季冠軍，先保送1勝），最後都被對手奪冠，完全沒有逆轉戰局的能力。

獅隊這5次開賽2連敗，2004年曾在第3到5戰連贏3場，反以3勝2敗超前，不過最後兩戰都在台南球場落敗，讓牛隊奪下隊史首座總冠軍；獅隊2006年對熊隊2連敗後，更是4戰遭清盤，同樣讓熊隊抱回隊史首冠。

統一獅 中職 中信兄弟

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