快訊

六類人將優先打第3劑 青少年12月中後打第2劑

二級警戒再延長至12月13日 跨年活動須設飲食區才可飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／從歷史看兄弟封王機率高 但2016年曾遭犀牛逆轉

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中職台灣大賽第二場比賽，中信兄弟第5棒周思齊1局下半擊出右外野3分打點全壘打，全場為之瘋狂。記者黃仲裕／攝影
中職台灣大賽第二場比賽，中信兄弟第5棒周思齊1局下半擊出右外野3分打點全壘打，全場為之瘋狂。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰分別以2：0、8：3擊敗統一獅隊，從過去「台灣大賽」相同戰況看來，開賽2連勝的球隊，封王機率高達8成75，不過兄弟沒有鬆懈的本錢，因為史上「唯二」被逆轉的結局，就曾發生在黃衫軍身上。

中職過去總冠軍賽紀錄，一共出現16次開賽2連勝的例子，第1次就是1993年象、獅大戰，也是兩隊首次在爭霸戰碰面，兄弟搶下前兩勝，最後以4勝2敗贏得系列賽。

這16次贏得前兩戰的球隊，多達14隊順利抱回總冠軍，首支2連勝後讓出王座的球隊是1997年時報鷹隊，對味全龍隊贏得前兩戰後，接下來連吞4敗飲恨。

兄弟過去13次「台灣大賽」紀錄，1993、2002（包辦上、下半季冠軍，先保送1勝）、2010、2016年都在前兩戰獲勝，前3次分別擊敗獅隊、中信鯨、興農牛隊，第4次對決富邦悍將隊前身義大犀牛隊，卻在2連勝後4連敗，也讓犀牛在轉手前嘗到唯一一次封王滋味。

中職總冠軍賽第3戰明天移師高雄澄清湖球場進行，將由獅隊擔任主隊，也是中職從2014年起，最近8個球季首次在高雄進行「台灣大賽」，獅隊毫無輸球本錢，因為史上從未出現3連敗後4連勝的戰況。

中職 台灣大賽 富邦悍將

延伸閱讀

中職／總冠軍賽關鍵G3 若兄弟輸球2勝1敗 封王機率將比統一低

中職／帶頭開轟 周思齊想看新黃金三、四、五劍客

中職／猛獅2戰17安都是一壘打 餅總好想都換全壘打

中職／霸能2局被KO 餅總也說挨那2發三分砲不應該

相關新聞

中職／從歷史看兄弟封王機率高 但2016年曾遭犀牛逆轉

中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰分別以2：0、8：3擊敗統一獅隊，從過去「台灣大賽」相同戰況看來，開賽2連勝的球隊，封王機率高...

中職／「趣味」還是「敗人品」？象迷呼喚高國慶投球引爆論戰

台灣大賽G2昨（28日）由地主中信兄弟再下一城，以8：3擊敗統一獅。8局上統一換投時卻發生現場球迷高喊「高國慶」，要他上丘投球的小插曲，事後也網路上掀起兩派論戰。

中職／總冠軍賽關鍵G3 若兄弟輸球2勝1敗 封王機率將比統一低

中職總冠軍賽前2戰打完，由全年度勝率佔優勢的中信兄弟取得2勝0敗領先，G3將於11月30日移師澄清湖棒球場進行，此役對統一獅和兄弟而言都是關鍵一戰，因為根據中職過往資料顯示，若兄弟第3戰輸球將變成2勝1敗，奪冠機率剩下33.3％，統一反而有42.9％機率奪冠。

日職／日本愛用小球戰術 大聯盟282轟重砲「想起小時候」

美國大聯盟和日本職棒，一直被認為是世界棒球水準最頂尖的兩個聯盟，然而它們彼此之間的球風卻有著相當顯著的差異。在歐力士效力兩年，曾在大聯盟轟出282支全壘打的前大聯盟明星選手瓊斯（Adam Jones），近來就暢談他看到的兩國棒球差異。

成棒／倪福德揮別職棒 接任安永鮮物隊投手教練

安永鮮物隊今天正式宣布，職棒退役投手倪福德加盟，接下投手教練職務。

中職／獅隊挑戰第11冠情勢艱辛 5次開賽2連敗都被封王

統一獅隊挑戰2連霸，在總冠軍賽前兩戰不敵中信兄弟隊，未來情勢十分不利，不管從聯盟還是隊史過去相同戰況看來，想要逆轉戰局奪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。