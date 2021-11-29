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中職／從歷史看兄弟封王機率高 但2016年曾遭犀牛逆轉
中信兄弟隊在總冠軍賽前兩戰分別以2：0、8：3擊敗統一獅隊，從過去「台灣大賽」相同戰況看來，開賽2連勝的球隊，封王機率高達8成75，不過兄弟沒有鬆懈的本錢，因為史上「唯二」被逆轉的結局，就曾發生在黃衫軍身上。
中職過去總冠軍賽紀錄，一共出現16次開賽2連勝的例子，第1次就是1993年象、獅大戰，也是兩隊首次在爭霸戰碰面，兄弟搶下前兩勝，最後以4勝2敗贏得系列賽。
這16次贏得前兩戰的球隊，多達14隊順利抱回總冠軍，首支2連勝後讓出王座的球隊是1997年時報鷹隊，對味全龍隊贏得前兩戰後，接下來連吞4敗飲恨。
兄弟過去13次「台灣大賽」紀錄，1993、2002（包辦上、下半季冠軍，先保送1勝）、2010、2016年都在前兩戰獲勝，前3次分別擊敗獅隊、中信鯨、興農牛隊，第4次對決富邦悍將隊前身義大犀牛隊，卻在2連勝後4連敗，也讓犀牛在轉手前嘗到唯一一次封王滋味。
中職總冠軍賽第3戰明天移師高雄澄清湖球場進行，將由獅隊擔任主隊，也是中職從2014年起，最近8個球季首次在高雄進行「台灣大賽」，獅隊毫無輸球本錢，因為史上從未出現3連敗後4連勝的戰況。
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