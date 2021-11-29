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中職／總冠軍賽關鍵G3 若兄弟輸球2勝1敗 封王機率將比統一低

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟和統一獅兩支傳統勁旅連兩年在總冠軍賽碰頭，已取得2勝0敗優勢的兄弟今年能否突破「安心亞」魔咒呢？ 圖／中信兄弟提供
中信兄弟和統一獅兩支傳統勁旅連兩年在總冠軍賽碰頭，已取得2勝0敗優勢的兄弟今年能否突破「安心亞」魔咒呢？ 圖／中信兄弟提供

中職總冠軍賽前2戰打完，由全年度勝率佔優勢的中信兄弟取得2勝0敗領先，G3將於11月30日移師澄清湖棒球場進行，此役對統一獅和兄弟而言都是關鍵一戰，因為根據中職過往資料顯示，若兄弟第3戰輸球將變成2勝1敗，奪冠機率剩下33.3％，統一反而有42.9％機率奪冠。

根據資料顯示， 在7戰4勝總冠軍賽取得2勝0敗優勢的兄弟如果G3輸球，將會形成2勝1敗，不論是隊史紀錄還是對戰統一，奪冠機率都只剩下33.3％，2016年兄弟就曾遇過2勝0敗後被義大犀牛連贏4場逆轉的慘痛經驗。

同樣的情況若兄弟G3輸球，則統一在1勝2敗落後的情況下，奪冠機率為42.9％，過往與兄弟交手共有過3次這樣的情況，統一有2次奪冠，機率高達66.7％，分別是2008年和2020年。

但若G3由兄弟贏下，取得3勝0敗絕對優勢，據中職資料顯示，奪得總冠軍機率為100％。包含2002年、2010年的兄弟象、2006年的La new熊、2017年、2018年的Lamigo桃猿。

今年的台灣大賽是中職史上第6次總冠軍獅象大戰，在兩隊過往的總冠軍賽交手紀錄中，未曾有過兄弟或統一取得3勝0敗絕對優勢。

義大 澄清湖 中信

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