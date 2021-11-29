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成棒／倪福德揮別職棒 接任安永鮮物隊投手教練

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
倪福德回歸業餘棒界，接任安永鮮物隊投手教練。圖／安永鮮物隊提供
倪福德回歸業餘棒界，接任安永鮮物隊投手教練。圖／安永鮮物隊提供

安永鮮物隊今天正式宣布，職棒退役投手倪福德加盟，接下投手教練職務。

安永鮮物隊發出聲明指出，職棒選手「土地公」倪福德，即日起接任安永鮮物棒球隊投手教練，除了將其在美國大聯盟和費雪運動中心的的寶貴經驗，傳授給安永鮮物的年輕投手群，同時結合「XPORTS運動表現訓練中心」的科學化檢測及訓練方式、提升投手戰力及成績。

美國職棒大聯盟日益重視球員的體格發展，透過肌力與體能訓練提升職業選手表現。安永鮮物棒球隊結合XPORTS運動表現訓練，以科學研究週期化訓練理論為架構，透過系統性及量化方式安排週期訓練計畫、進行肌力訓練並定期體能檢測，提升選手的專項表現，降低運動傷害發生率，同時應用日本「初動負荷訓練」增加關節活動度及穩定度，藉以提升運動表現。

安永鮮物隊在本屆爆米花聯盟拿下亞軍佳績，陳宇宏、曾宸佐、沈朕清更在U23世界盃棒球錦標賽中表現突出。

倪福德表示，崇越集團於臺北大學運動中心擁有專業訓練環境及XPORTS運動表現訓練，同時將運動科學檢測及科學化棒球訓練帶入球隊的訓練，對於各項運動科學的檢測及訓練並不陌生；過去他在美國就有接觸運動恢復、運動科學檢測及訓練，也親身體驗如何運用數據提升戰力，也希望能運用過去的旅外經驗協助提升安永鮮物選手的表現。

崇越運動中心總經理陳杰成表示，除了安永鮮物教練群已運用XPORTS的專業訓練機制，同時也希望借重倪福德豐富的實戰經驗，協助球員們調整至最佳體能狀態。未來XPORTS將持續幫助更多台灣運動員，提升體能素質，在國際賽事上取得好成績，邁向職業運動的殿堂。

倪福德去年季後30日遭到富邦悍將隊釋出後，今年和中信兄弟隊簽下測試合約，但未通過測試。

倪福德

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