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中職／「趣味」還是「敗人品」？象迷呼喚高國慶投球引爆論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
已43歲的高國慶保有現役球員中，總冠軍賽年紀最大出賽紀錄。 聯合報系資料照
已43歲的高國慶保有現役球員中，總冠軍賽年紀最大出賽紀錄。 聯合報系資料照

中職總冠軍賽象迷擠爆球場替兄弟應援，但召喚「大學長」高國慶投球意外爆發網路論戰。 記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽象迷擠爆球場替兄弟應援，但召喚「大學長」高國慶投球意外爆發網路論戰。 記者黃仲裕／攝影

台灣大賽G2昨（28日）由地主中信兄弟再下一城，以8：3擊敗統一獅。8局上統一換投時卻發生現場球迷高喊「高國慶」，要他上丘投球的小插曲，事後網路上也掀起兩派論戰。

8局上，統一換上鄭鈞仁接替投球，不過他被詹子賢敲出陽春砲後，又保送岳東華，比數來到8：3，而鄭鈞仁因手部不適，統一教練團上場討論是否要換投，這時兄弟主場球迷高喊「高國慶！高國慶！」，希望守一壘的高國慶能接替投球。

高國慶聽聞球迷高呼自己的名字，則是笑笑地對著內野象迷點頭致意。最終統一換上守護神陳韻文，也化解了再度失分的危機。

不過，相較於場上球員平和的氣氛，球迷間可就完全不同了，兩派球迷對象迷呼喚高國慶上場的看法不一，在PTT上掀起論戰

有網友表示，如果在高國慶上場打擊時喊他的名字，那就是「敬重」他，但在守備時要他上場投球就不太妥當了。也有反對的網友不留情地批評：「敗人品啊，準備4：2被逆轉了笑死」、「換投喊野手名字，是尊重？」、「爪迷不意外」、「5分叫很多你是第一天看棒球嗎」。

但有網友反擊，當下換投時間拖很長，現場球迷才開始喊的，而且兄弟球迷多，「敗人品」似乎也成了「爪迷」的原罪：「我爪贏球，連呼吸都是敗人品」、「有一種敗人品，叫做爪迷做什麼都是敗人品」。也有球迷表示，這很明顯只是鬧著玩的：「我是喵迷，大家冷靜啦，個人覺得這還好，開玩笑而已，沒涉及人身攻擊，況且，他老兄丟的結果還蠻好的xd」、「看國慶爺還蠻開心的啊」。

高國慶 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟

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