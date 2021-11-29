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日職／日本愛用小球戰術 大聯盟282轟重砲「想起小時候」

聯合新聞網 / 綜合報導
前大聯盟明星選手瓊斯（左）認為，日本職棒相當重視小球戰術。圖擷取自IG
前大聯盟明星選手瓊斯（左）認為，日本職棒相當重視小球戰術。圖擷取自IG

美國大聯盟日本職棒，一直被認為是世界棒球水準最頂尖的兩個聯盟，然而它們彼此之間的球風卻有著相當顯著的差異。在歐力士效力兩年，曾在大聯盟轟出282支全壘打的前大聯盟明星選手瓊斯（Adam Jones），近來就暢談他看到的兩國棒球差異。

根據日本媒體「Full-Count」報導，瓊斯近來接受大聯盟節目「Hot Stove」採訪，表示日本棒球非常重視投手與守備，比賽前段就開始進行「小球戰術」，比賽中會大量使用短打、打跑等等，不以大局為目標，而是先想盡辦法搶到一分，風格很像他小時候看到的國家聯盟。

相較之下，美國棒球的對決常常出現飛球長打，選保送和三振這三種結果，和日本之間明顯不同。瓊斯以東京奧運為例，當時連聯盟首屈一指的長打者柳田悠岐，都曾經進行過短打戰術。這種謙虛、犧牲奉獻的棒球風格，讓他感到相當奇妙。

瓊斯在2021年共有72場出賽，繳出打擊率2成34、4發全壘打的成績。不過他的代打打擊率高達4成29，另外在日本一系列賽第五戰有代打全壘打的演出，成為球隊該場比賽致勝的關鍵分。他表示這兩年雖然都在日本，但都有家人一起陪伴，而大家對於異國文化的體驗都很開心，日本食物也很好吃。現在雖然剛結束和歐力士的兩年合約，但本人有意願繼續在日本打球，希望能獲得續約。

日本 東京奧運 大聯盟 柳田悠岐

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