中職／總冠軍都靠全壘打得分 林威助點出分水嶺

中信兄弟隊在總冠軍賽拿下二連勝，一共得到十分，都是靠全壘打，跟季賽小球戰術為主的印象截然不同，總教練林威助也說：「滿意外的。」

兄弟首戰以2：0擊敗統一獅隊，靠的是詹子賢、岳東華2支陽春砲，今天8：3再次奪勝，有周思齊的3分砲、許基宏3分砲加上陽春砲以及詹子賢陽春砲，團隊6發全壘打，打破總冠軍賽前兩戰單隊最多轟紀錄。

對於前兩場都靠全壘打得分，林威助也感到意外，「下半季有一段滿低潮的時期，得點圈沒辦法得分，之後（林）智勝回來，打了兩支全壘打，感覺大家慢慢在打擊方面有回溫」。

今天前兩局周思齊、許基宏的兩發三分砲決定比賽走向，林威助分析，周思齊的全壘打是在第1局兩出局、堆積壘包之後，對比賽有關鍵作用，而許基宏的三分砲則是擴大領先，「有這個追加分，投手群投起球來比較輕鬆一點」。

今天敲出雙響砲的許基宏表示，上去有擬定好自己的攻擊策略，掌握到設定球種開轟。

兄弟帶著2連勝接下來要到客場作戰，許基宏說：「跟這兩場一樣的態度下去比賽，沒到最後不知道誰會贏誰會輸，就是堅持到底。」

象魔力前一場就在牛棚待命，今天在7局登板，投了1.2局，丟掉2分非責失分，投29球不算多，接下來是否可能回到先發？林威助繼續賣關子：「不是沒有可能。」