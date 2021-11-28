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中職／初征台灣大賽勝 呂彥青待命先發、中繼聽候差遣

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
呂彥青。記者黃仲裕／攝影
呂彥青。記者黃仲裕／攝影

旅日回歸的左投呂彥青，今天在台灣大賽初登板，面對統一獅隊先發5局僅失1分，幫助中信兄弟隊以8：3贏球，他也取得勝投，自評此役表現，他認為有勝投應有70分，之後不管先發、中繼任務聽候差遣。

呂彥青先發5局，被敲8安打偏多，但力壓在僅失1分，加上周思齊、許基宏先後炸裂三分砲，兄弟取得不小的領先差距，讓呂彥青投起球來更安心。

呂彥青透露，是在昨天接獲先發通知，因為一直是以先發調整，自己沒有覺得很意外，「教練想要我丟先發，我就去完成任務，不管之後是先發、中繼上去丟，也是盡可能去完成自己的任務。」

此役得力於隊友強大的火力支援，呂彥青也說感謝，「第一局的三分砲之後，自己心情比較穩定下來，也感謝隊友支援那麼多分數，讓自己在丟沒那麼有壓力。」

他指出，此役變化球控球、內角球仍不理想，但分數領先滿多，雖然一直被敲安打，但謹守著不要投保送的原則，「很多危機都是兩出局後，專注對決打者，把這局守下來。」

首征總冠軍賽就拿到勝投，呂彥青說是難忘的回憶，也自評還有需要加強之處，「安打很多，但用球數控制還可以，希望可以丟到6、7局，今天只有5局滿可惜的。」

呂彥青

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