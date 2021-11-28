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中職／帶頭開轟 周思齊想看新黃金三、四、五劍客

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中職台灣大賽第二場比賽，中信兄弟第5棒周思齊1局下半擊出右外野3分打點全壘打，全場為之瘋狂。記者黃仲裕／攝影
中職台灣大賽第二場比賽，中信兄弟第5棒周思齊1局下半擊出右外野3分打點全壘打，全場為之瘋狂。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今晚以8：3擊敗統一獅隊，在中職總冠軍賽取得二連勝，周思齊在1局下的三分砲打出氣勢，看著接下來許基宏雙響砲加上詹子賢陽春砲，他感慨地說：「可以參與到這個世代的冠軍的話，我會很榮耀。」

周思齊上一次在總冠軍賽開轟是2015年、33歲時，今天的全壘打讓他以40歲又33天之齡，締造隊史第一、聯盟第二年長開轟紀錄，他笑說：「怎麼那麼快，時光飛逝。」僅次於林仲秋的42歲又26天，周思齊歪頭算了一下，「好像也可以拚拚看」。

總冠軍開打前，周思齊跟學弟們說，過去沒能奪冠的壓力，就由自己來扛，今天他還原現場，「有跟他們說，前面的亞軍不是他們打的，要說參與，我是最多次，這個亞軍是我的，不是你們的。」

周思齊期待這批中生代球員可以拿下一座屬於他們自己的冠軍，「大家都很努力，經歷過很多失敗，很期待他們可以拿一個冠軍。」

周思齊希望用一座冠軍，冊封出一個新世代，他也勉勵學弟們，「要寫下你們的故事，我可以參與到這個世代的冠軍的話，我會很榮耀。」

看到自己開轟後，許基宏、詹子賢也跟著轟，周思齊感覺自己像是火車頭，想起過往被封為「新黃金三劍客」，周思齊期待也有新一代的黃金三劍客，「甚至四劍客、五劍客，這兩場都打得很好，看得到他們成長」。

兄弟總冠軍賽這兩勝，一共得到十分，都是靠全壘打拿下，一甩今年外界認為攻勢偏重戰術的印象，周思齊說：「不要忽略我們有製造大局的能力，我們也可以小球攻擊，但我們也有長打能力，攻擊面是很全面的。」

中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，中信兄弟隊周思齊在1局下敲出三分砲。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，中信兄弟隊周思齊在1局下敲出三分砲。記者黃仲裕／攝影

周思齊 許基宏

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