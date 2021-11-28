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中職／猛獅2戰17安都是一壘打 餅總好想都換全壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
台灣大賽G2統一獅隊蘇智傑敲出3支安打，卻沒打點。 報系資料照
台灣大賽G2統一獅隊蘇智傑敲出3支安打，卻沒打點。 報系資料照

總冠軍賽前兩戰打完，統一獅隊合計17支安打都是一壘打，相較中信兄弟隊用6轟搶下10分，形成現在0勝2敗的頹勢，總教練林岳平賽後強調，目前球隊的攻擊狀況並不糟，問題是壘上有人時的安打無法出現，也不改幽默回應，如果今天的11支安打都是全壘打，應該會得到比較多分數。

獅隊首戰遭到0：2完封，第2戰打了11支安打，卻只攻下3分，且只有1分是靠安打拿到，另外2分都是野手選擇。

談到獅隊的得分困境，林岳平指出：「目前看起來攻擊不是那麼糟，但無法串聯起來，加上沒有長打出現，得分比較不利。」他提到，獅隊在季末時擊球率不佳，利用備戰總冠軍賽期間調整，先提高擊球率，「以安打先找回手感，找回手感後希望他們放開來打。」

餅總強調，「我們不是打不出安打，我們是壘上有人無法用安打送回來。」相對應兄弟今天用4轟拿到8分，林岳平也開玩笑說，如果獅隊今天的11安都是全壘打就好了。

林岳平

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