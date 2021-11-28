中職／霸能2局被KO 餅總也說挨那2發三分砲不應該

統一獅隊的衛冕之路被中信兄弟隊轟得頭昏眼花，今天以3：8輸掉第2戰，洋投霸能先發2局被敲2發三分砲擊潰，總教練林岳平也認為不應該，尤其是兩出局後連續兩個保送後挨轟，賽後被問到霸能的狀況，直言：「蛤？霸能的狀況要怎麼評分？」

霸能球季尾聲助拳獅隊，在總冠軍賽扛起第2戰先發，卻在短短2局遭到KO，先後被周思齊、許基宏敲出三分砲，陷獅隊於0：6落後難以挽回。

林岳平表示，「第一局兩出局連續兩個保送比較不應該，周思齊那一棒開局就比較劣勢，第二局那支全壘打等於擊垮了他。」

霸能遭兩支全壘打狙擊，關鍵還是出在控球，餅總說：「球投不進去，無法控到他想要的位置，球數一直處於2好2壞、2好3壞，逼得自己要往好球帶投，被鎖定就出去啦！」

兄弟兩戰打完，所拿到的10分全部都是全壘打，餅總認為兄弟的打擊本就強悍，挨轟難以避免，「目前所有掉分都是全壘打失分，看起來只有霸能那兩支全壘打比較不應該，陽春砲對投手來說都是很正常在搶好球數、搶出局數的投球，這是比賽的一環，但連續保送、安打後被打全壘打，就必須要避免形成大局。」