快訊

啦啦隊前國手殺人 檢察官訊後聲請羈押禁見

蘭陽大橋女子騎車自摔快車道 遭後方自小客輾死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／霸能2局被KO 餅總也說挨那2發三分砲不應該

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
霸能。記者黃仲裕／攝影
霸能。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊的衛冕之路被中信兄弟隊轟得頭昏眼花，今天以3：8輸掉第2戰，洋投霸能先發2局被敲2發三分砲擊潰，總教練林岳平也認為不應該，尤其是兩出局後連續兩個保送後挨轟，賽後被問到霸能的狀況，直言：「蛤？霸能的狀況要怎麼評分？」

霸能球季尾聲助拳獅隊，在總冠軍賽扛起第2戰先發，卻在短短2局遭到KO，先後被周思齊、許基宏敲出三分砲，陷獅隊於0：6落後難以挽回。

林岳平表示，「第一局兩出局連續兩個保送比較不應該，周思齊那一棒開局就比較劣勢，第二局那支全壘打等於擊垮了他。」

霸能遭兩支全壘打狙擊，關鍵還是出在控球，餅總說：「球投不進去，無法控到他想要的位置，球數一直處於2好2壞、2好3壞，逼得自己要往好球帶投，被鎖定就出去啦！」

兄弟兩戰打完，所拿到的10分全部都是全壘打，餅總認為兄弟的打擊本就強悍，挨轟難以避免，「目前所有掉分都是全壘打失分，看起來只有霸能那兩支全壘打比較不應該，陽春砲對投手來說都是很正常在搶好球數、搶出局數的投球，這是比賽的一環，但連續保送、安打後被打全壘打，就必須要避免形成大局。」

林岳平 周思齊

延伸閱讀

圖輯／中職周思齊、許基宏各打一支3分炮 中信6比0領先統一

中職／總冠軍賽開轟第二老 周思齊相隔2234天敲全壘打

中職／想從德保拉手中串聯3安好難 餅總：輸在長打

中職／周思齊、林智勝二老帶氣氛 林威助：像定心丸

相關新聞

中職／8分都是全壘打 兄弟花式開轟完爆獅隊先取2連勝

中信兄弟隊用全壘打「轟」向總冠軍，今天在第2戰以總冠軍賽隊史紀錄的4轟打下全部分數，周思齊敲3分砲，40歲又33天締賽史...

中職／霸能2局被KO 餅總也說挨那2發三分砲不應該

統一獅隊的衛冕之路被中信兄弟隊轟得頭昏眼花，今天以3：8輸掉第2戰，洋投霸能先發2局被敲2發三分砲擊潰，總教練林岳平也認...

中職／總冠軍賽開轟第二老 周思齊相隔2234天敲全壘打

家有一老如有一寶，中信兄弟隊40歲老將周思齊今晚在1局下轟出3分砲，引爆洲際球場歡呼聲，這一轟幫助球隊以3：0領先統一獅...

中職／呂彥青14球K掉林祖傑霸氣小拉弓 破總冠軍賽紀錄

中信兄弟隊在總冠軍賽第2戰用2支三分砲開局，帶給先發投手呂彥青強大的火力支援，他最終用89球、投5局失1分下班，第4局面...

中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

中華職棒總冠軍賽象獅大戰今天在洲際球場上演第二戰，面對中信兄弟隊先發投手呂彥青，獅隊先發打線排出6名右打，對戰數據較佳的...

中職／助總給岳政華守備好評 陳文杰接手中外野有考量

中華職棒總冠軍賽第二戰今天在洲際球場開打，中信兄弟隊在中外野位置做出更動，由陳文杰頂替昨天有美技演出的岳政華，主要考量在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。