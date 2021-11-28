中職／8分都是全壘打 兄弟花式開轟完爆獅隊先取2連勝

中信兄弟隊用全壘打「轟」向總冠軍，今天在第2戰以總冠軍賽隊史紀錄的4轟打下全部分數，周思齊敲3分砲，40歲又33天締賽史第2老開轟紀錄，許基宏單場雙響砲，詹子賢連兩天開轟，兄弟終場以8：3擊敗統一獅隊，系列賽取得2勝0敗。

兄弟首戰靠2支陽春砲贏下王牌對決的投手戰，第2戰延續長打取勝的基調且升級3倍，面對獅隊先發投手霸能，周思齊第1局轟出三分砲，讓洲際球場1萬8888名球迷沸騰。兄弟的8分都靠全壘打拿下，許基宏第2局敲三分砲、第7局補上陽春砲，詹子賢第8局也挹注陽春砲。

霸能只撐2局，挨了2發三分砲，丟掉6分（責失5分），釀出0：6的落後，獅隊難以彌補。

獅隊跨場連續12局未得分，終於在第4局等到久違的分數進帳，郭阜林、陳鏞基、林岱安串聯3安打，從呂彥青手中搶下1分，卻無法在這局多添分數，呂彥青耗了14球仍對林祖傑賞出三振，單一打席奪三振用球數破總冠軍賽史紀錄，化解危機後也霸氣小拉弓。

呂彥青最終先發5局共用89球，被敲8安打僅失1分，加上隊友用全壘打相挺，為兄弟在系列賽搶下2連勝。

總冠軍賽史上取得2勝0敗的球隊，最終封王機率87.5%，兄弟過去曾4度握有2勝0敗領先，3次成功封王，但2連勝後4連敗的殷鑑不遠，就是2016年面對義大犀牛隊，兄弟想要避免再「亞」還是沒有放鬆本錢。