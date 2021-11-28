黑豹旗／平鎮史無前例三連霸 伍祐城好投奪MVP

2018年挑戰黑豹旗青棒賽三連霸失利，平鎮高中今天靠著對方捕手暴傳的再見失誤，以6：5擊敗穀保家商，成為史上第一支三連霸隊伍，更是隊史近6年第5冠。

平鎮與穀保兩支台灣青棒強權隊伍，今天也打的僵持不下，穀保雖在前2局各攻下1分，不過平鎮2局下靠著3支安打加上2次四壞保送，攻下4分逆轉；然而3局上穀保趁著對手失誤、保送、暴投攻占二、三壘，黃劼希的安打攻下2分扳平戰局。

4：4平手局面在6局下有變化，2出局後黃勇傳的二壘打加上陳致語適時安打，超前比數；7局上2出局後，平鎮守備又失誤，穀保把握機會攻占滿壘，黃劼希再敲安打，追平比數，只是第二名跑者在本壘前被阻殺。

7局下平鎮開局由曾子佑先敲出安打，並靠著犧牲推進上二壘，沒想到2出局後曾子佑想盜三壘，榖保捕手陳九登暴傳三壘，讓曾子佑一口氣跑回再見分。

「這個結果完全沒有想到。」平鎮總教練吳柏宏表示，比賽過程中雙方都有犯錯，也都有把握機會，本來前幾場打擊狀況都沒有發揮得很好，也是告訴選手最後一場了放開去打，能完成三連霸，真的很感謝選手們的努力以及學校與地方的大力支持。

平鎮高中先發投手林詔恩投2.1局失4分、3責失，後續接手的伍祐城4.2局失1分非責失，拿下勝投，也獲選為最有價值球員，吳柏宏表示：「伍祐城在旁邊準備很久了，上去也投得很出色。」 伍祐城中繼4.2局好投，幫助平鎮高中在黑豹旗奪冠。圖／中華棒球協會提供 平鎮高中達成黑豹旗三連霸。圖／中華棒球協會提供

平鎮伍祐城後援好投走出低潮 畢業後將選秀

【中央社／28日電】

黑豹旗全國高中棒球大賽平鎮高中今天以6比5擊敗穀保家商，成功奪下黑豹旗首次3連霸，伍祐城走出低潮，後援4.2局僅失1分，獲選為大會MVP，未來畢業後決定投入中職選秀。

平鎮推出林詔恩先發，不過狀況不穩，投2.1局被敲4支安打，投2次保送、3次三振，失4分含3責失；伍祐城在第3局1人出局、一二壘有人時登板，雖然發生暴投又被敲安打，讓球隊失分，不過之後幾局回穩，總計用63球投4.2局，被敲4支安打，送出4次三振，失1分非責失，奪下勝投。

在冠軍戰的關鍵表現，讓伍祐城獲選為大會最有價值球員獎。平鎮總教練吳柏宏表示，伍祐城之前狀況沒有很好，有點失去信心，因此在黑豹旗賽事很少出賽，不過幾乎每一場都在準備，「一直忍到今天，畢竟這場一定要有經驗的投手，所以才會趕快把他派上來，他都調整好了，看什麼時機而已。」

吳柏宏指出，這場應該要趕快把伍祐城派上場，結果或許會比較好，「他那時候上去是壘上有人，難免有點壓力，後面看起來都壓制得很好，可以討論的是超前2分時是不是就可以把他壓上來，當然這是結果論。」

賽前伍祐城就跟教練團爭取想要上場，伍祐城表示，前幾場一直都在旁邊準備，昨天比賽更是準備了7局都沒有上場，最後能幫助球隊締造3連霸，他說：「很開心能締造這個歷史。」

之前伍祐城傷癒歸隊之後，就一直在調整狀況，他指出，「很開心能從低潮走出來。」他表示，這場比賽策略是以變化球為主，利用配速對付打者，最滿意自己第1顆球都能投進好球帶。

目前已經高三的伍祐城，未來畢業後規劃要參加中華職棒選秀，他表示，「看到很多學長進去都有好成績，想說自己能不能也有好成績。」伍祐城最欣賞味全龍隊的學長徐若熙，因為徐若熙受傷還能走出來、創造紀錄。

平鎮擺脫貧打黃勇傳猛打賞 瞄準中職選秀

黑豹旗全國高中棒球大賽平鎮高中今天擺脫貧打問題，最終以6比5擊敗穀保家商，締造3連霸，其中開路先鋒黃勇傳繳出3安猛打賞表現，他表示，未來畢業後將投入中華職棒選秀。

平鎮打線前幾場發揮得不好，因此在8強、4強賽都是驚險奪勝，不過今天在冠軍戰全場敲出8支安打，並利用4次四死球、2次失誤，攻下6分。其中第1棒黃勇傳包辦3支安打，送回1分打點、跑回1分，最後也獲選為大會最佳二壘手。

平鎮總教練吳柏宏表示，前幾場比賽球隊幾乎都是貧打，「賽前有跟選手講，就是最後一場，沒有明天了，大家要放開去打，就是心理建設幫助球員，今天兩隊都打得很好、打得很精彩。」

黃勇傳則表示，昨天晚上有透過影片研究穀保投手，此戰穀保先發馮皓幾乎都是以變化球為主，「上去沒有想很多，鎖定變化球。」黃勇傳指出，教練鼓勵他們不管前面幾場打得好不好，最後一場盡全力就好，不過難免還是有點緊張，「因為挑戰3連霸還是有壓力，希望明年學弟可以繼續加油，達成目標。」

已經高三的黃勇傳在教練建議下，決定畢業後明年將投入中華職棒選秀，他指出，高中這些年來自己成長最多的是心態，在球場上的抗壓力更好。二壘手黃勇傳與游擊手曾子祐是高中時期好搭檔，不過黃勇傳笑說，未來在中職不一定要同隊，也可以跟曾子祐對決。