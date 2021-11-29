日職／巨人與陽岱鋼分手 近5年FA補強幾近全敗

旅日多年的陽岱鋼決定揮別待了5年的讀賣巨人隊，挑戰新的舞台，下一步動向備受台日兩國球界關注。陽岱鋼在2016年球季結束後，與巨人簽下5年15億日圓合約，首度轉戰中央聯盟。今年球季是5年合約最終年，本季陽岱鋼在巨人一軍僅出賽7場比賽，只有7個打數的機會擊出1支安打，是日職生涯新低，黯然向巨人隊告別。

5年合約期間，陽岱鋼只有2019年球季出賽數超過100場，而且未曾達成單季規定打席數，巨人砸下總額15億日圓的投資卻以這樣的結果收場，讓巨人隊多年以來的FA路線再度備受質疑。

不僅是陽岱鋼，近幾年FA補強失敗的例子居絕大多數。加上這個季後各球團的FA主力選手，包括大瀨良大地、九里亞蓮、宮崎敏郎、祖父江大輔等人一一選擇續留、不投入FA市場，也讓巨人隊的補強動作顯得更加靜悄悄。

巨人隊自從自由球員FA制度實行以來，過去總計補進了28名選手，其中15人來自同聯盟的中央聯盟，另外13人來自太平洋聯盟。如果以2010年為一個分界點，2010年之後，最成功的是2011年底，巨人隊一口氣補進了杉內俊哉、村田修一這一投一打兩大物，雖然投資金額巨大，不過隔年球季（2012年）不僅立即奪回優勝，而且開創了中央聯盟三連霸。杉內俊哉4年20億日圓，村田修一2年5億日圓，都是巨額的大型合約，不過對巨人隊來說能夠換得冠軍就值得了。

村田修一轉到巨人之後的6個球季中，有3個球季是全勤出賽，另1季只差1場，期間2度獲得三壘手最佳九人獎，3度獲得三壘手金手套獎。 擷圖自維基百科／Ship1231攝影

如果縮短到近5年來做檢視，丸佳浩5年合約總額25億日圓，最貴但也稱得上是最成功的FA補強。丸佳浩是原辰德2018年底重返巨人隊當監督之後挖來的選手，一加盟就幫助巨人隊奪回失去4年的聯盟優勝，加上他自己轉隊之前在廣島鯉魚隊的三連霸，等於是個人連續5年優勝經驗，直到今年才中斷。另外山口俊雖然曾經在2019年以15勝4敗、188次奪三振拿下央聯勝投王、奪三振王，不過中間去了一趟美國，包括今年季中從美國回歸的2勝8敗，在巨人隊4年當中也只有2019年球季達到單季10勝，整體來說只能說毀譽參半。

其他近5年之內巨人隊的FA加盟選手就更不用說了。與陽岱鋼「同梯」轉隊的中繼左投森福允彥，曾是軟銀日本一優勝的牛棚大將，到了巨人隊3年合計卻只在一軍出賽39場。野上亮磨2017年在西武投出平生涯最多的11勝，隔年（2018年）以3年4.5億日圓的合約加入巨人之後卻只有4勝，4年下來只有5勝7敗，於今年10月底宣布引退。

去年從橫濱DeNA同時挖來的梶谷隆幸、井納翔一，也是令人大失所望。梶谷2020年打出央聯第二高的0.323打擊率，另外有19支全壘打、53分打點。然而今年卻只在一軍出賽61場比賽，雖說是因為受傷影響出賽機會，不過高達2億日圓的年薪貢獻有限，還是難辭其咎。右投手井納翔一更是慘不忍睹，今年在一軍出賽5場，0勝1敗、防禦率14.40，巨人隊連霸失利與先發投手這部分的失算有不小關係。在巨人隊史所獲得的14名FA投手之中，井納翔一第一年出賽不到10場是繼2006年野口茂樹、2017年山口俊之後第3人，0勝坐收則是繼野口茂樹之後第2人。一連串的負面評價也大大拉低了最近巨人隊這幾年的FA補強績效。