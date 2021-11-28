中職／總冠軍賽氣氛熱烈 錢薇娟開球兼考察

中華職棒總冠軍賽第二戰今晚在台中洲際球場開打，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟到場開球外，也順便考察了一下職棒盛況，她說：「值得參考，主場的布置、氣氛很夠。」

錢薇娟雖然投了一顆「挖地瓜」，但離本壘板不算偏離太遠，她表示，過去曾在二軍總冠軍賽開球，一軍還是第一次，站在投手丘上的視野非常好，「可以理解為什麼投手會是全場焦點。」

談起熟悉的球員，也錢薇娟表示過去曾進場看陳義信投球、認識黃平洋，但近年來已經很久沒有進場看球，這次看到總冠軍賽的熱度，有值得借鏡之處。

T1聯盟昨天在天母體育館舉行開幕戰，吸引3456名觀眾進場，錢薇娟給自己打70分，因為新聯盟在疫情期間倉促成立，準備時程較短，加上昨天台北天候不佳，這樣的成果已算不錯。