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中職／總冠軍賽氣氛熱烈 錢薇娟開球兼考察

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影

中華職棒總冠軍賽第二戰今晚在台中洲際球場開打，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟到場開球外，也順便考察了一下職棒盛況，她說：「值得參考，主場的布置、氣氛很夠。」

錢薇娟雖然投了一顆「挖地瓜」，但離本壘板不算偏離太遠，她表示，過去曾在二軍總冠軍賽開球，一軍還是第一次，站在投手丘上的視野非常好，「可以理解為什麼投手會是全場焦點。」

談起熟悉的球員，也錢薇娟表示過去曾進場看陳義信投球、認識黃平洋，但近年來已經很久沒有進場看球，這次看到總冠軍賽的熱度，有值得借鏡之處。

T1聯盟昨天在天母體育館舉行開幕戰，吸引3456名觀眾進場，錢薇娟給自己打70分，因為新聯盟在疫情期間倉促成立，準備時程較短，加上昨天台北天候不佳，這樣的成果已算不錯。

錢薇娟表示，T1也有中信特攻隊、在台南的台鋼獵鷹隊，今天進場也跟統一獅領隊蘇泰安交換名片，希望未來職棒與職籃的互動更加緊密。

中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第二戰在洲際球場舉行，職業籃球T1聯盟會長錢薇娟受中信兄弟隊邀請，到場開球。記者黃仲裕／攝影

錢薇娟 T1聯盟 統一獅

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