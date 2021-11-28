聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／總冠軍賽開轟第二老 周思齊相隔2234天敲全壘打
家有一老如有一寶，中信兄弟隊40歲老將周思齊今晚在1局下轟出3分砲，引爆洲際球場歡呼聲，這一轟幫助球隊以3：0領先統一獅隊，也讓他成為總冠軍賽史上第二年長開轟球員。
兄弟昨晚以2：0擊敗獅隊，今天趁勝追擊，面對獅隊先發投手霸能，1局下2出局後，許基宏、陳子豪選到保送上壘，周思齊在2好1壞之下，轟出一發右外野全壘打，一口氣打回3分打點。
40歲又33天的周思齊是總冠軍賽史上第五年長出賽球員，今天這一轟，更讓他擠下去年以39歲之齡開轟的潘武雄，成為總冠軍賽開轟第二老的球員，僅次於林仲秋的42歲又26天年紀，林仲秋是在2000年10月19日的總冠軍賽開轟。
周思齊上一次在總冠軍賽開轟，已是2015年10月17日對上Lamigo桃猿隊時，距今相隔2234天，當年的他還年「僅」33歲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言