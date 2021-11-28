中職／總冠軍賽開轟第二老 周思齊相隔2234天敲全壘打

家有一老如有一寶，中信兄弟隊40歲老將周思齊今晚在1局下轟出3分砲，引爆洲際球場歡呼聲，這一轟幫助球隊以3：0領先統一獅隊，也讓他成為總冠軍賽史上第二年長開轟球員。

兄弟昨晚以2：0擊敗獅隊，今天趁勝追擊，面對獅隊先發投手霸能，1局下2出局後，許基宏、陳子豪選到保送上壘，周思齊在2好1壞之下，轟出一發右外野全壘打，一口氣打回3分打點。

40歲又33天的周思齊是總冠軍賽史上第五年長出賽球員，今天這一轟，更讓他擠下去年以39歲之齡開轟的潘武雄，成為總冠軍賽開轟第二老的球員，僅次於林仲秋的42歲又26天年紀，林仲秋是在2000年10月19日的總冠軍賽開轟。

周思齊上一次在總冠軍賽開轟，已是2015年10月17日對上Lamigo桃猿隊時，距今相隔2234天，當年的他還年「僅」33歲。