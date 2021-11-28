聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／9局代打啟用林子豪 餅總有更長遠盤算
統一獅隊菜鳥林子豪的總冠軍賽首打席，出現在首戰9局上代打，總教練林岳平解釋大膽調度原因，期望這些季後賽出賽經驗，「對他往後的球賽或許會有幫助。」
獅隊昨天以0：2輸給中信兄弟隊，9局面對兄弟守護神李振昌，一出局、一壘有人時啟用林子豪代打，餅總解釋當時的代打人選規畫，無人出局會用陳重廷，當時是一出局、一壘有人的機會，啟用林子豪，「比較有二壘打的機會。」
林子豪的出賽時機出現，代打陳鏞基棒次，面對李振昌吞下三振，仍以19歲又243天之齡，並列總冠軍賽史上第2年輕出賽野手。
談到林子豪的總冠軍賽首打席，林岳平表示，「緊張難免都會，當時剛好是他表現的時機，結果是三振，也是給他一個季後賽出賽，慢慢累積，不要只是偏向老經驗的選手，有能力的選手，就看能不能在這個時間點表現出來，對他往後的球賽或許會有幫助。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言