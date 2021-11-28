中職／9局代打啟用林子豪 餅總有更長遠盤算

統一獅隊菜鳥林子豪的總冠軍賽首打席，出現在首戰9局上代打，總教練林岳平解釋大膽調度原因，期望這些季後賽出賽經驗，「對他往後的球賽或許會有幫助。」

獅隊昨天以0：2輸給中信兄弟隊，9局面對兄弟守護神李振昌，一出局、一壘有人時啟用林子豪代打，餅總解釋當時的代打人選規畫，無人出局會用陳重廷，當時是一出局、一壘有人的機會，啟用林子豪，「比較有二壘打的機會。」

林子豪的出賽時機出現，代打陳鏞基棒次，面對李振昌吞下三振，仍以19歲又243天之齡，並列總冠軍賽史上第2年輕出賽野手。

談到林子豪的總冠軍賽首打席，林岳平表示，「緊張難免都會，當時剛好是他表現的時機，結果是三振，也是給他一個季後賽出賽，慢慢累積，不要只是偏向老經驗的選手，有能力的選手，就看能不能在這個時間點表現出來，對他往後的球賽或許會有幫助。」