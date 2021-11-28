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中職／賽季長到像在台打冬盟 猛威爾狀態起伏不找藉口

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
猛威爾。圖／統一獅隊提供
猛威爾。圖／統一獅隊提供

統一獅隊總冠軍賽前兩戰依序交給布雷克、霸能，季末一度因狀況不穩下放二軍的猛威爾，預料將扛第3戰，面對生涯最漫長賽季，他也笑稱感覺像在台灣打冬季聯盟，賽季邁入倒數，對於連兩年參與台灣大賽充滿期待。

獅隊去年靠布雷克、猛威爾、泰迪的華麗3洋投帶回金盃，今年泰迪提前離陣，布雷克、猛威爾則是在台灣待好待滿，隨獅隊踏上衛冕之路。

戰場下周將轉進獅隊主場，第3戰在澄清湖棒球場登場，猛威爾可望扛下先發，他也直言期待，「這兩年都有機會代表球隊打總冠軍賽，希望可以有好的表現為球隊建功。」連兩年對上兄弟，他認為陣容稍有變化，但不變的是獅隊想要搶冠，兄弟都是很大的挑戰。

猛威爾今年曾在4月2日投出無安打比賽，但狀況一直處於起伏，10月曾對兄弟先發只投0.2局、狂丟5次四死球保送，今年賽季因疫情拖得超長，選手打到懷疑人生，對各隊都是考驗。

猛威爾也笑稱：「非常長的球季，感覺今年在台灣打冬季聯盟。」但對於狀態起伏不找藉口，「表現不好時，我當然覺得不開心，因為我知道我可以做得更好，只能趕快在下一場修正回來。」

談到即將在總冠軍賽登板，猛威爾說：「面對每場比賽都像季後賽，帶著一樣的心態、準備比賽，沒有太大的改變，就是持續努力，對比賽很期待。」

布雷克 統一獅

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