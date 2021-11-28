中職／華德茲備戰總冠軍賽 要克服「一局爆」

中信兄弟隊投手德保拉昨天繳出8局無失分好投，今天在球場開放前，跟華德茲一起跑步、訓練，華德茲也是總冠軍賽的先發人選之一，如果有機會登板對上統一獅隊，華德茲希望不負教練團將自己選進28人的期待，幫助球隊拿下勝利。

兄弟昨天以2：0拿下總冠軍賽首戰勝利，今天推出呂彥青先發，華德茲也是可能的先發之一，不過何時登板仍未確定，總教練林威助打算「且戰且走」，視戰況決定先發。

總冠軍賽洋投額度少一人，兄弟最終選擇華德茲、放棄羅傑斯，華德茲表示，自己今年在球季後段才加入，能夠被選入28人名單十分珍惜，「代表教練團願意讓我繼續表現，我也會拿出好表現，幫助球隊勝利」。

華德茲在季賽出賽4場，2先發、2後援，防禦率2.45，「一局爆」是他自認若在總冠軍賽先發最需克服的課題，季賽最後一場面對樂天桃猿隊就是在首局丟掉3分，不過最終投完7局只失這3分，拿下勝投。

不過華德茲這一戰投了7局、98球，也證明自己有吃下長局數的能力，在經過14+7天隔離後，在二軍慢慢找回手感，華德茲說：「這就是棒球人必經之路，遇到困難要想辦法克服。」

昨天體驗了洲際球場滿場2萬人的震撼，華德茲表示，自己過去只在拉丁語系的國家打冠冠軍賽，第一次看到這麼多人，「台灣球迷很熱情。」雖然目前還未公布登板時機，不過華德茲說：「上場一定全力以赴。」