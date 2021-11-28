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中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

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中職／對戰呂彥青3支2 獅隊變陣納入羅國龍扛6棒

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
統一獅隊羅國龍。 報系資料照
統一獅隊羅國龍。 報系資料照

統一獅隊昨天遭到中信兄弟隊完封，總冠軍賽跨季連續34場得分中斷，今天第2戰打線也有變陣，納入對戰呂彥青3打數敲出2安打的羅國龍，這也是他生涯首度在台灣大賽出賽。

羅國龍職棒生涯打到第8年，終於有參與總冠軍賽的機會，昨天全場未上，此役在兄弟推出本土左投呂彥青之下，獅隊也將右外野、第6棒交給羅國龍，寄望他本季對戰4打席有2安打、1保送的成績。

未戰先被喚「呂彥青殺手」，羅國龍說：「對戰比較少，剛好打還可以。」他透露，有預期會在呂彥青主投的場次等到先發，但原本以為兄弟會在前幾戰先上洋投，第2戰就先發，超乎自己預期。

羅國龍近年遭遇傷勢拖磨，加上新生代好手輩出，在一軍出賽機會不穩定，但現在他的心境看很開，「現在反而不會去想例行賽成績怎樣，只要賽前感覺很好就很有信心，這幾天打擊練習感覺都還不錯。」

老將潘武雄因傷未帶進28人名單，但隨隊出征，這幾天也協助打者訓練。羅國龍表示，「昨天在場邊準備時，也會和TAKE學長聊一下天，他會幫我訓練、幫我餵球，把觀念講的簡單化，上去只要做哪些事情，其他的打出去就不用管了，想得太複雜搞不好實際上根本不是這樣。」

羅國龍 呂彥青

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