快訊

Omicron新變種病毒入侵澳洲 2旅客確診沒症狀

中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／總冠軍賽首次救援成功 李振昌還想再拿3次

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
李振昌。 報系資料照
李振昌。 報系資料照

前兩年在總冠軍賽累積6場出賽，中信兄弟隊「守護神」李振昌直到昨晚才拿下生涯首次的總冠軍救援成功，聽到這個成績，他自己也有點驚訝，隨後許下心願，「希望今年拿下4個救援成功」。

兄弟昨晚以2：0擊敗統一獅隊，搶下今年總冠軍賽首勝，前8局德保拉無失分好投，在9局上交給李振昌，雖有1次保送，但他用兩次三振、一次滾地出局，收下救援成功。

李振昌也沒料到這是生涯第一次救援成功，對於總冠軍賽印象比較深刻的反而是，2019年10月12日的生涯第一次登板，就被廖健富敲出再見安打，「滿特別的，回來台灣後，第一次被敲再見安打，就是在台灣大賽」。

確實，李振昌從2018年回到台灣後，就是兄弟最穩定的後防線，生涯在例行賽直到2020年7月26日才第一次被敲再見安打，對手是統一獅隊的陳重廷。

今年球季較漫長，李振昌也坦言精神面上會有些疲累，「但這對每一隊都是一樣的，就看誰能夠堅持到最後。」大賽熱烈氣氛也刺激著李振昌的腎上腺素，「滿享受這樣的氣氛，觀眾很多，也在為我們加油。」

許下4個救援成功的願望，當然就是希望兄弟能在總冠軍拿下4場勝利，李振昌說：「這樣人生就完美了。」

李振昌 統一獅

延伸閱讀

中職／總冠軍第二場推呂彥青對霸能 林威助有數據支撐

中職／與布雷克王牌對決 德保拉：1分都不能掉

中職／德保拉8局無失分 詹子賢開轟搶下冠軍賽首勝

中職／悍將若不對症下藥 換再多人恐怕都是枉然

相關新聞

中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

中華職棒總冠軍賽象獅大戰今天在洲際球場上演第二戰，面對中信兄弟隊先發投手呂彥青，獅隊先發打線排出6名右打，對戰數據較佳的...

中職／助總給岳政華守備好評 陳文杰接手中外野有考量

中華職棒總冠軍賽第二戰今天在洲際球場開打，中信兄弟隊在中外野位置做出更動，由陳文杰頂替昨天有美技演出的岳政華，主要考量在...

中職／「結果來看是失敗」 餅總解釋讓陳傑憲短打思維

統一獅隊昨天以0：2輸掉總冠軍賽首戰，陣中打擊能力最好的陳傑憲，第6局執行犧牲觸擊作戰失敗，總教練林岳平解釋決策關鍵，在...

中職／總冠軍賽首次救援成功 李振昌還想再拿3次

前兩年在總冠軍賽累積6場出賽，中信兄弟隊「守護神」李振昌直到昨晚才拿下生涯首次的總冠軍救援成功，聽到這個成績，他自己也有...

中職／賽季長到像在台打冬盟 猛威爾狀態起伏不找藉口

統一獅隊總冠軍賽前兩戰依序交給布雷克、霸能，季末一度因狀況不穩下放二軍的猛威爾，預料將扛第3戰，面對生涯最漫長賽季，他也...

中職／對戰呂彥青3支2 獅隊變陣納入羅國龍扛6棒

統一獅隊昨天遭到中信兄弟隊完封，總冠軍賽跨季連續34場得分中斷，今天第2戰打線也有變陣，納入對戰呂彥青3打數敲出2安打的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。