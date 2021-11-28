中職／總冠軍賽首次救援成功 李振昌還想再拿3次

前兩年在總冠軍賽累積6場出賽，中信兄弟隊「守護神」李振昌直到昨晚才拿下生涯首次的總冠軍救援成功，聽到這個成績，他自己也有點驚訝，隨後許下心願，「希望今年拿下4個救援成功」。

兄弟昨晚以2：0擊敗統一獅隊，搶下今年總冠軍賽首勝，前8局德保拉無失分好投，在9局上交給李振昌，雖有1次保送，但他用兩次三振、一次滾地出局，收下救援成功。

李振昌也沒料到這是生涯第一次救援成功，對於總冠軍賽印象比較深刻的反而是，2019年10月12日的生涯第一次登板，就被廖健富敲出再見安打，「滿特別的，回來台灣後，第一次被敲再見安打，就是在台灣大賽」。

確實，李振昌從2018年回到台灣後，就是兄弟最穩定的後防線，生涯在例行賽直到2020年7月26日才第一次被敲再見安打，對手是統一獅隊的陳重廷。

今年球季較漫長，李振昌也坦言精神面上會有些疲累，「但這對每一隊都是一樣的，就看誰能夠堅持到最後。」大賽熱烈氣氛也刺激著李振昌的腎上腺素，「滿享受這樣的氣氛，觀眾很多，也在為我們加油。」

許下4個救援成功的願望，當然就是希望兄弟能在總冠軍拿下4場勝利，李振昌說：「這樣人生就完美了。」