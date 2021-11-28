中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

中華職棒總冠軍賽象獅大戰今天在洲際球場上演第二戰，面對中信兄弟隊先發投手呂彥青，獅隊先發打線排出6名右打，對戰數據較佳的羅國龍排上先發，兄弟打線只有中外野岳政華換成陳文杰。

左投呂彥青今年對戰獅隊出賽5場、4場先發，拿下1勝1敗，防禦率2.59、被打擊率2成02，展現不錯的壓制力，特別是今年獅隊安打第一的林靖凱，在對上呂彥青時，11打數還沒敲過安打。

不過獅隊右打部隊對上呂彥青表現不錯，羅國龍4打數2安打、陳鏞基10打數3安打、林岱安8打數2安打。

獅隊推出霸能先發，今年防禦率3.13表現不錯，不過對戰兄弟飆升到4.91，最近一場4.1局失4分是主因，對上陳子豪、許基宏都是5打數被敲出3支安打。

霸能今年沒有被敲出過全壘打，不過去年效力樂天桃猿隊時，整季挨21轟，有10轟來自兄弟打者，周思齊就佔了3轟，今年周思齊對上霸能也有3打數2安打演出。

統一獅隊先發陣容

第1棒：陳傑憲，中外野手 第2棒：林靖凱，二壘手 第3棒：林安可，指定打擊 第4棒：郭阜林，一壘手 第5棒：蘇智傑，左外野手 第6棒：羅國龍，右外野手 第7棒：陳鏞基，三壘手 第8棒：林岱安，捕手 第9棒：林祖傑，游擊手 投手：霸能

中信兄弟隊先發陣容