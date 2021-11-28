中職／「結果來看是失敗」 餅總解釋讓陳傑憲短打思維

統一獅隊昨天以0：2輸掉總冠軍賽首戰，陣中打擊能力最好的陳傑憲，第6局執行犧牲觸擊作戰失敗，總教練林岳平解釋決策關鍵，在於想要多一個出局數的得點圈攻擊機會。

獅隊面對德保拉的壓制，安打3度在兩出局後出現，攻勢難以串聯，唯一首位打者上壘的局面出現在第6局，林祖傑敲出安打，陳傑憲短打點得太強，德保拉接球後抓到往二壘的跑者，陳傑憲為此也抱頭懊惱。

(中華職棒聯盟提供)

餅總坦言，陳傑憲是有辦法打到球，但全場打來都是兩出局後的安打，也因此才有這次作戰，「整場下來都是兩出局才有得點圈，唯一就是希望他可以護送到二壘，讓得點圈多一次攻擊機會，顯然結果來看是失敗。」

陳傑憲也還原當時狀況，「兩隊都沒得分，誰先得分誰的氣勢就比較好，炸祖先上壘，我上去就知道會有短打的暗號。」

「其實我的方向是對的，只是力道真的滿大力。」陳傑憲解釋，「我知道三壘手（王威晨）的守備比較好，點給投手，又是左投沒那麼好處理，但是可能就是自己太僵硬，在這麼重要的時候miss，對球隊是很大的傷害。」

陳傑憲迅速整理好心情，他說：「沒有時間沉浸在負面的思考中，因為這是總冠軍賽，要趕快轉回正向，面對接下來的打席、比賽。」