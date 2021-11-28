中職／助總給岳政華守備好評 陳文杰接手中外野有考量

中華職棒總冠軍賽第二戰今天在洲際球場開打，中信兄弟隊在中外野位置做出更動，由陳文杰頂替昨天有美技演出的岳政華，主要考量在於對戰，陳文杰對戰統一獅隊先發投手霸能3成08，岳政華則還沒打過霸能的球。

昨天以2：0搶下第一勝的兄弟，今天先發陣容沒有太大更動，主要在中外野的調整，總教練林威助表示，今天換上陳文杰，有對戰數據的考量，在陣容調整上也會考慮是否需要以守備為主的狀況。

像是昨天德保拉與布雷克的王牌對決，林威助表示，在分數不會太多的狀況下，就要盡量加強守備，「岳政華的守備非常放心，昨天那一個Play滿關鍵的」。

岳政華昨天在2局下面對郭阜林敲出的中外野深遠飛球，加足馬力狂奔，在極限範圍內奮力一跳，伸長手臂接殺這球，就連看到長打被沒收的郭阜林也忍不住脫帽致敬。

兄弟今天推出呂彥青先發、象魔力依舊待命，對於第三戰的先發投手暫未透露方向，林威助解釋：「來一場，算一場，象魔力有各種定位，會跟投手教練討論。」