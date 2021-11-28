中職／猛追、起跳、接殺 兄弟岳政華5星守備神救援德保拉
台灣大賽G1昨（27日）於台中洲際棒球場展開，主場球隊中信兄弟王牌德保拉8局好投加上詹子賢、岳東華背對背開轟，兄弟最終以2：0力克統一獅，再總冠軍賽旗開得勝。此外，岳政華2局時一記向後起跳接殺美技也成了比賽關鍵。
兄弟昨由雙冠王德保拉掛帥先發，統一則派出勝投王布雷克應戰，兩人在前6局都面臨失分危機，但最終都能化險為夷。其中2局上統一進攻，首先上場的打者郭阜林擊出中外野方向深遠飛球，眼看就要形成越過守備員的長打，但岳政華從背對著球一路猛追，到最後伸長手臂奮力一跳，置空時轉過身接球，沒收郭阜林的二壘安打。
這個美技對兄弟來說至關重要，儘管當時壘上無人，但若讓統一在無人出局的情況下攻佔得點圈，誰輸誰贏還很難說。
轉播球評也盛讚岳政華：「哇！這個厲害，這個球怎麼接的！他第一時間好像有轉錯方向，可是他有及時修正過來，最後還可以接到球！年輕選手真的厲害。」
岳政華的美技不僅贏得轉播球評、主播的讚賞，現場球迷也紛紛起立鼓掌，也有網友留言：「關鍵美技，用守備幫助球隊。」並表示希望他不只用守備建功，打擊也能發揮水準。
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