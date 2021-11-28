中職／林子豪總冠軍賽出場隊史最年輕 獅全力搶勝
中職總冠軍賽中信兄弟昨天搶下指標性首勝，統一獅19歲野手林子豪代打上場為隊史最年輕總冠軍賽初登場球員，獅隊總冠軍賽隊史吞下2敗奪冠機率0，今天第2戰派霸能先發全力搶勝。
中華職棒總冠軍賽昨天在台中洲際棒球場開打，滿場2萬名觀眾入場，兩隊前6局沒有拿下分數，兄弟7局靠著詹子賢、岳東華連2打席開轟，終場以2比0拿下具指標性意義首勝。
根據中華職棒總冠軍賽歷史統計，率先取得2勝0敗的球隊，拿下總冠軍機率為87.5%，兄弟隊史率先拿下2勝0敗，奪冠機率為75%；統一獅隊史吞下0勝2敗，最終奪冠機率0，取得1勝1敗則有高達83%機率奪冠。
昨天比賽9局獅隊換上此次總冠軍賽最年輕野手林子豪代打、吞下三振，林子豪以19歲又243天年紀並列總冠軍賽史上初登場第2年幼、隊史最年輕初登場球員，聯盟最年幼總冠軍賽初登場球員為中信兄弟陳子豪（19歲又81天）。
今天第2戰繼續在洲際棒球場舉行，截止昨天賽後門票已經售出1萬7000張，兄弟派出今年選秀首輪選進、具有旅日資歷投手呂彥青先發，希望延續連勝氣勢。
獅隊派出洋投霸能先發，力拚扳平戰況；明天休兵1天，30日總冠軍賽第3戰為獅隊主場，將在高雄澄清湖棒球場舉行，4、5戰則是預計在台南棒球場舉行。
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