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日職／養樂多相隔20年奪日本一 高津臣吾率隊2年就稱霸

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日職養樂多隊相隔20年奪下日本一。圖取自推特
日職養樂多隊相隔20年奪下日本一。圖取自推特

養樂多隊在「日本一」取得3勝1敗聽牌後近冠情卻，昨天打到9局遭到超前，今天打到12局，終於沒再失守，川端慎吾代打敲出超前安打，以2：1擊敗歐力士隊，以4勝2敗稱霸日本大賽，高津臣吾接任養樂多一軍監督第二年就率隊奪冠。

養樂多前一次奪冠已是2001年，相隔20年再度站上日職之巔，也是太平洋聯盟球隊壟斷8年後，再見中央聯盟球隊稱霸。

歐力士此役持續面臨背水一戰，王牌投手山本由伸先發9局失1分，送出11次三振，力守戰線延長。

兩隊都在第5局各攻下1分，比分就此一路凍結，打到12局上，歐力士由富山凌雅接手投球，連續抓下兩出局後換上吉田凌，卻是危機的開端。

塩見泰隆先敲安打，再因暴投進占二壘，川端慎吾代打敲出安打、帶有1分打點，搶下養樂多等待已久的分數。

養樂多由麥可高夫（Scott McGough）把關12局下、跨局數進入第3局的投球，最終宗佑磨打向二壘的滾地球，形成最後一個出局數。

養樂多 歐力士

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