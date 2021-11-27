中職／骨刺之力敲出致勝轟 詹子賢獲得彭政閔按讚

中信兄弟隊詹子賢今年受到骨刺傷勢困擾，有一場沒一場的手感，終於在最後一個月找回穩定，今晚在總冠軍賽首戰也一棒打破0：0僵局，這發本屆冠軍賽首轟，幫助兄弟以2：0擊敗統一獅隊，賽後彭政閔看到詹子賢也豎起大拇指。

兄弟今晚與統一獅隊前6局戰平，詹子賢在7局下面對布雷克，瞄準變化球敲出中外野陽春砲，先馳得點，下一棒岳東華也補上一發陽春砲，拉開比數，成為致勝功臣。

賽後彭政閔路過看到詹子賢在受訪，說了聲：「全壘打喔。」詹子賢微笑回應，回到訪問，詹子賢說，今天兩隊都是好投手，「低比分的比賽，先得分對手會更有壓力，幫助球隊贏球，非常開心」。

前兩打席面對布雷克，詹子賢一次飛球出局、一次遭三振，打起來綁手綁腳，他心想，既然都有做好準備，就大膽去做，「當下沒有其他想法，包括全壘打，自然而然產生最好結果」。

詹子賢因右手骨刺，在球季尾聲常常無法先發，偶爾狀況好手卻腫起來，導致教練難調度，他也覺得自己像是球隊的負擔，「好像對球隊沒什麼貢獻。」還好最後一個月打回手感。