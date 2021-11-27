中職／2萬象迷熱情應援收到了 助總：很幸福

中信兄弟隊今晚靠著德保拉8局無失分好投，壓倒統一獅隊布雷克6局失2分的優質先發，在總冠軍賽首戰搶下頭彩，林威助感受到2萬球迷的應援，直呼「幸福」，但也表示：「高興一下就好。」

林威助賽後表示：「先拿到4勝的人才是總冠軍，目前我們只是先拿到1勝，明天再繼續加油。」這一勝讓兄弟避免落入過去在總冠軍賽6次0勝1敗皆未奪冠的夢靨。

「今天比賽非常精采，雙方投手都是Ace級。」考量到低比分戰況，林威助表示，只要安打就是戰術推進，不過最後靠著7局詹子賢、岳東華的全壘打成為比賽關鍵，「在台灣大賽，贏球是最重要的，安打串連、適時一擊，對球隊都有幫助」。