聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／2萬象迷熱情應援收到了 助總：很幸福
中信兄弟隊今晚靠著德保拉8局無失分好投，壓倒統一獅隊布雷克6局失2分的優質先發，在總冠軍賽首戰搶下頭彩，林威助感受到2萬球迷的應援，直呼「幸福」，但也表示：「高興一下就好。」
林威助賽後表示：「先拿到4勝的人才是總冠軍，目前我們只是先拿到1勝，明天再繼續加油。」這一勝讓兄弟避免落入過去在總冠軍賽6次0勝1敗皆未奪冠的夢靨。
「今天比賽非常精采，雙方投手都是Ace級。」考量到低比分戰況，林威助表示，只要安打就是戰術推進，不過最後靠著7局詹子賢、岳東華的全壘打成為比賽關鍵，「在台灣大賽，贏球是最重要的，安打串連、適時一擊，對球隊都有幫助」。
林威助執掌一軍兵符第一年，就在總冠軍賽第一場拿下勝利，最大感受是滿場2萬名球迷的熱情，一顆球的好壞就會牽動情緒，「我們在休息區的都感覺非常幸福，相信球員也都感受得到幸福的感覺」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言