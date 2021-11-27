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中職／總冠軍第二場推呂彥青對霸能 林威助有數據支撐

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟先發投手呂彥青。圖／聯合報系資料照
中信兄弟先發投手呂彥青。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊今晚以2：0擊敗統一獅隊，在總冠軍賽首戰搶下第一勝，明天兩隊在洲際球場續戰，兄弟教頭林威助考量對戰數據、主場勝率，推出呂彥青先發、象魔力待命，獅隊則由霸能接手，總教練林岳平指出，這是手頭上最適合的。

對於選擇呂彥青先發，林威助說：「他是季中選進的第一指名，我們也相信他的實力，對統一成績不錯、主場勝率也不錯。」呂彥青今年對戰獅隊4場、防禦率2.59，主場出賽5場、防禦率3.81，都遠優於季賽表現。

另名左投象魔力今天原本在牛棚待命，不過德保拉8局無失分加上李振昌關門成功，用不上，林威助也表示，明天象魔力可能繼續準備中繼。

獅隊則推出洋投霸能應戰，林岳平表示：「也沒什麼考量，我現在手上的戰力就是他比較適合第二戰。」霸能本季出賽4場，2勝2敗、防禦率3.13，不過對上兄弟2場，1勝1敗、防禦率4.91。

統一獅先發投手霸能。圖／聯合報系資料照
統一獅先發投手霸能。圖／聯合報系資料照

呂彥青 林威助 林岳平

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