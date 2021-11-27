中職／總冠軍第二場推呂彥青對霸能 林威助有數據支撐
中信兄弟隊今晚以2：0擊敗統一獅隊，在總冠軍賽首戰搶下第一勝，明天兩隊在洲際球場續戰，兄弟教頭林威助考量對戰數據、主場勝率，推出呂彥青先發、象魔力待命，獅隊則由霸能接手，總教練林岳平指出，這是手頭上最適合的。
對於選擇呂彥青先發，林威助說：「他是季中選進的第一指名，我們也相信他的實力，對統一成績不錯、主場勝率也不錯。」呂彥青今年對戰獅隊4場、防禦率2.59，主場出賽5場、防禦率3.81，都遠優於季賽表現。
另名左投象魔力今天原本在牛棚待命，不過德保拉8局無失分加上李振昌關門成功，用不上，林威助也表示，明天象魔力可能繼續準備中繼。
獅隊則推出洋投霸能應戰，林岳平表示：「也沒什麼考量，我現在手上的戰力就是他比較適合第二戰。」霸能本季出賽4場，2勝2敗、防禦率3.13，不過對上兄弟2場，1勝1敗、防禦率4.91。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言