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中職／岳東華掌握失投 稱布雷克和「阿德」都很厲害

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
岳東華。記者黃仲裕／攝影
岳東華。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊今天以2：0擊敗統一獅隊，在總冠軍賽旗開得勝，第7局詹子賢、岳東華連兩打席開轟，締造總冠軍賽史上第7次。岳東華從布雷克手中敲出陽春砲，賽後仍稱布雷克一整季都很強，「和阿德（德保拉）都是很厲害的投手。」謙稱自己只是剛好掌握到失投。

兩隊0：0的局面，打到第7局靠全壘打決定勝負，詹子賢先狙擊布雷克的第101球，全場象迷還沉浸在喜悅中，岳東華補上另一發全壘打。

岳東華還原當下站上打擊區的心境，「詹欸打出去，還滿開心的，想說平復一下心情，專注在下一顆球，設定好自己的好球帶。」

被問到前6局遭到布雷克封鎖，岳東華直白回應：「不是只有今天吧！他是一整季都表現很好，和阿德都是很厲害的投手，剛好掌握到失投球。」

兄弟過去6度輸掉總冠軍賽首戰，最終結局都是輸掉系列賽，包括去年。今年靠兩支全壘打搶下首戰勝利，對選手也是一大振奮，岳東華就說：「我們去年第一場是輸，今天有拿下來，之後的比賽會比較輕鬆一點，但還是要專注。」

岳東華 布雷克

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