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中職／想從德保拉手中串聯3安好難 餅總：輸在長打

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
統一獅隊總教練林岳平（中）。 中央社
統一獅隊總教練林岳平（中）。 中央社

統一獅隊今天以0：2輸給中信兄弟隊，衛冕之路在首戰踢到鐵板，總教練林岳平點出對戰德保拉的棘手之處，很難從他手中出現3支串連安打，獅隊搶分陷於不利。

獅隊此役打線針對德保拉有微調，將對戰較佳的林祖傑拉到第2棒，最終呈現出現來的結果，也確實前4棒有從德保拉手中敲出安打，但攻勢無法串聯，最終遭到完封收場。

林岳平指出，「今年我們對上德保拉相當苦手、很難突破，2、3、4棒都是對戰比較好的選手，也是希望串聯、先有得分機會，帳面來看確實前4棒都有擊出安打，但5、6、7有斷層。」

林岳平點出近兩年對戰德保拉的觀察，很難出現連續安打，「過往的失敗往往是兩出局後的兩支安打後中斷，今天也確實是一樣的狀況，目前看來，面對德保拉想要出現連續3支安打，目前還無法突破。」

此戰先發投手上演王見王，布雷克先發6局挨了2發陽春砲吞下敗仗，德保拉在這場巔峰對決當了贏家。

林岳平評價此役，「雙方都表現很好，我們只是輸在長打，對方也有作戰、推進，一樣沒有適時安打出現，卻在兩支長打得到兩分，這是攻擊裡面最有利得分的方式，就是今天比賽中的差別。」

德保拉 林岳平

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