中職／與布雷克王牌對決 德保拉：1分都不能掉

中信兄弟隊在總冠軍賽首戰壓出最穩定的投手德保拉，也靠著8局無失分的好投，幫助球隊以2：0擊敗統一獅隊，搶下首勝並獲選單場MVP，德保拉說：「這不是我一個人的功勞，是全隊一起努力。」

德保拉與獅隊布雷克上演投手戰，前6局都壓制對手打線，不過勝敗分水嶺在7局下，兄弟詹子賢先開轟、下一棒岳東華也敲出陽春砲，拿下關鍵2分，而德保拉投完8局沒有失分，與「守護神」李振昌聯手完封對手。

兄弟總教練林威助表示，9局有考慮是否由德保拉續投，但與本人確認後，決定由李振昌上場守下勝利，而德保拉已經投了116球，代表他不會在第4戰登板，助總開玩笑說：「除非他自己來跟我說。」

布雷克例行賽拿下勝投王，中斷了德保拉連兩年「三冠王」的機會，總冠軍首戰德保拉也感受到王牌對決的氣氛，「統一派出他們最強的投手，我們也挺身而出、搶下勝利。」

德保拉說：「最後由我們贏球，對布雷克感覺有點可惜，不過這就是棒球，要為自己的球隊拿下勝利。」

即使例行賽拿下防禦率、三振「雙冠王」，但德保拉在冠軍賽仍感受到不同壓力，「如果我丟掉一分，可能比賽就結束了，無論如何都不能讓對手拿下分數」。