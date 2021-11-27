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中職／布雷克好投吞敗再扛第4戰？餅總無此想法

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
布雷克。記者黃仲裕／攝影
布雷克。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊的衛冕之路，在首戰「王見王」吞下敗仗，先發投手布雷克前6局完美壓制，第7局挨了連兩打席全壘打，總教練林岳平還無暇思考接下來的先發投手安排，怎麼得分更是首要課題，「要先想著明天要怎麼得分，沒辦法得分是永遠贏不了球。」布雷克扛第4戰目前不在餅總的盤算中。

獅隊今天以0：2輸給中信兄弟隊，在總冠軍賽首戰吞敗，勝負分水嶺出現在第7局，布雷克前6局剛好用100球，第7局的第1球就被詹子賢掃出中外野陽春砲，第104球被岳東華補上一發右外野陽春砲，布雷克連兩打席挨轟後退場。

林岳平指出，第7局讓布雷克續投，當然是希望他能繼續壓制，「開局連續被全壘打，決然換上牛棚，當下再撐下去局面也是落後，不需要在那情況下繼續消耗布雷克。」

布雷克並無任何狀況，球路也有壓低，餅總說：「是變化球被逮到，壘上無人球確實有壓低，但詹子賢打得更好。」

布雷克為獅隊扛起關鍵的首戰先發，最終帳面成績為先發6局被敲7安打、包括2轟，丟掉2分，有4次三振、沒有保送，仍是一場精采好投，無奈碰上更強大的德保拉。

布雷克是否在第4戰再度登板，林岳平回應：「目前是沒有這個想法。」他也進一步提到，「第一場而已，沒辦法預設接下來會怎麼打，要想著明天要怎麼得分，沒辦法得分是永遠贏不了球。」

布雷克 林岳平

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