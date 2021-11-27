中職／德保拉8局無失分 詹子賢開轟搶下冠軍賽首勝

中華職棒總冠軍賽今晚在台中洲際棒球場開打，中信兄弟隊靠著德保拉8局無失分好投，加上7局下詹子賢、岳東華連2打席開轟，以2：0拿下首戰勝利，搶下開門紅，避免落入不利局面。

例行賽「雙冠王」德保拉用116球投完8局，被敲6支安打，另有2次四壞，雖然讓對手攻占得點圈，但是都能力守不失，另有5次三振，拿下勝投；兄弟「守護神」李振昌接手投完第9局，拿下救援成功。

獅隊先發投手布雷克前6局也未失分，但是用球數剛好滿100，在7局下續投投出的第一球，就被詹子賢敲出中外野全壘打，也是今年總冠軍賽第一發全壘打，取得1：0領先。

全場象迷慶祝的興奮心情還沒平息，下一棒岳東華瞄準第三顆球揮棒，也敲出一發右外野陽春砲，比數拉開到2：0，也把布雷克打退場。

去年總冠軍賽第一轟是獅隊潘武雄敲出，也是延長賽10局上決定戰局的一發全壘打，讓獅隊帶走首戰勝利。

兄弟過去6次在總冠軍賽0勝1敗狀況，從未拿過冠軍，今天至少避免落入這個場景，而中職過去在總冠軍賽1勝0敗領先的球隊（包含先取一勝），有85.7%機率奪冠。

獅隊菜鳥林子豪今天雖未先發，不過在9局下代打陳鏞基，成為史上第五位未滿20歲在總冠軍賽出賽的野手，19歲又243天之齡，與味全龍隊王建強並列第二年輕，第一是陳子豪的19歲又81天。