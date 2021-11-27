快訊

不斷更新／《詭扯》顛覆形象 劉冠廷2度奪金馬男配角

立陶宛人口僅280萬怎敢槓上中國？ 「這原因」被制裁也沒在怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／德保拉8局無失分 詹子賢開轟搶下冠軍賽首勝

聯合報 / 記者蘇志畬／台中即時報導
中職總冠軍賽第一場比賽在台中洲際棒球場開打，中信先發投手德保拉主投8局無失分。記者黃仲裕／攝影
中職總冠軍賽第一場比賽在台中洲際棒球場開打，中信先發投手德保拉主投8局無失分。記者黃仲裕／攝影

中華職棒總冠軍賽今晚在台中洲際棒球場開打，中信兄弟隊靠著德保拉8局無失分好投，加上7局下詹子賢、岳東華連2打席開轟，以2：0拿下首戰勝利，搶下開門紅，避免落入不利局面。

例行賽「雙冠王」德保拉用116球投完8局，被敲6支安打，另有2次四壞，雖然讓對手攻占得點圈，但是都能力守不失，另有5次三振，拿下勝投；兄弟「守護神」李振昌接手投完第9局，拿下救援成功。

獅隊先發投手布雷克前6局也未失分，但是用球數剛好滿100，在7局下續投投出的第一球，就被詹子賢敲出中外野全壘打，也是今年總冠軍賽第一發全壘打，取得1：0領先。

全場象迷慶祝的興奮心情還沒平息，下一棒岳東華瞄準第三顆球揮棒，也敲出一發右外野陽春砲，比數拉開到2：0，也把布雷克打退場。

去年總冠軍賽第一轟是獅隊潘武雄敲出，也是延長賽10局上決定戰局的一發全壘打，讓獅隊帶走首戰勝利。

兄弟過去6次在總冠軍賽0勝1敗狀況，從未拿過冠軍，今天至少避免落入這個場景，而中職過去在總冠軍賽1勝0敗領先的球隊（包含先取一勝），有85.7%機率奪冠。

獅隊菜鳥林子豪今天雖未先發，不過在9局下代打陳鏞基，成為史上第五位未滿20歲在總冠軍賽出賽的野手，19歲又243天之齡，與味全龍隊王建強並列第二年輕，第一是陳子豪的19歲又81天。

布雷克 詹子賢

延伸閱讀

中職／詹子賢、岳東華連兩打席開轟 總冠軍賽史上第7次

中職／林靖凱覺得他很緊張 林子豪：11點睡到11點

中職／獅象首戰打線出爐！林靖凱扛首棒、岳政華中外野

中職／總冠軍首戰先發 雙冠王德保拉對勝投王布雷克

相關新聞

中職／想從德保拉手中串聯3安好難 餅總：輸在長打

統一獅隊今天以0：2輸給中信兄弟隊，衛冕之路在首戰踢到鐵板，總教練林岳平點出對戰德保拉的棘手之處，很難從他手中出現3支串...

中職／德保拉8局無失分 詹子賢開轟搶下冠軍賽首勝

中華職棒總冠軍賽今晚在台中洲際棒球場開打，中信兄弟隊靠著德保拉8局無失分好投，加上7局下詹子賢、岳東華連2打席開轟，以2...

中職／布雷克好投吞敗再扛第4戰？餅總無此想法

統一獅隊的衛冕之路，在首戰「王見王」吞下敗仗，先發投手布雷克前6局完美壓制，第7局挨了連兩打席全壘打，總教練林岳平還無暇...

中職／與布雷克王牌對決 德保拉：1分都不能掉

中信兄弟隊在總冠軍賽首戰壓出最穩定的投手德保拉，也靠著8局無失分的好投，幫助球隊以2：0擊敗統一獅隊，搶下首勝並獲選單場...

中職／詹子賢、岳東華連兩打席開轟 總冠軍賽史上第7次

統一獅隊王牌投手布雷克球數破百後，遭遇連環狙擊，第7局被詹子賢、岳東華連兩打席掃出全壘打，中信兄弟隊取得2：0領先，這是...

中職／兄弟爭冠當挑戰者 林威助：拿出霸氣

中信兄弟隊去年輸給統一獅隊，今年兩隊再次在總冠軍賽交手，兄弟要以挑戰者心態面對衛冕軍，林威助賽前鼓勵球員，拿出「氣勢、態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。