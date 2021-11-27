中職／詹子賢、岳東華連兩打席開轟 總冠軍賽史上第7次

統一獅隊王牌投手布雷克球數破百後，遭遇連環狙擊，第7局被詹子賢、岳東華連兩打席掃出全壘打，中信兄弟隊取得2：0領先，這是總冠軍賽史上第7度出現連兩打席開轟。

此戰上演王牌硬碰硬，兄弟推出德保拉，獅隊由布雷克打頭陣，前6局以0：0抗衡，布雷克成為先垮的一方。

布雷克投完前6局只被敲出5安打、無失分，用球數剛好100球，第7局續投馬上就出事，第101球被詹子賢掃出中外野陽春砲，第104球被岳東華補上一發右外野陽春砲，布雷克連兩打席挨轟後退場。

岳東華接續在詹子賢後開轟。 本報資料照片

這是總冠軍賽史上第7度出現連兩打席開轟，前一次為2018年10月27日第2局Lamigo桃猿隊劉時豪、藍寅倫，苦主為獅隊瑞安，投1.1局失8分退場。

布雷克為獅隊扛起關鍵的首戰先發，布雷克最終帳面成績為先發6局被敲7安打、包括2轟，丟掉2分，有4次三振、沒有保送。