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黑豹旗／林盛恩7局好投率穀保闖決賽 未來目標155公里

中央社 / 新北27日電
黑豹旗高中棒球大賽27日進行4強賽，穀保家商先發投手林盛恩（圖）用108球完投7局失2分，飆出10次三振，用球數、局數都是高中最多，幫助球隊奪勝、晉級決賽。 中央社
黑豹旗高中棒球大賽27日進行4強賽，穀保家商先發投手林盛恩（圖）用108球完投7局失2分，飆出10次三振，用球數、局數都是高中最多，幫助球隊奪勝、晉級決賽。 中央社

黑豹旗高中棒球大賽穀保家商今天以3比2擊敗麥寮高中，晉級決賽，先發投手林盛恩用108球完投7局失2分，用球數、局數都是高中最多，他表示，中場調整放球點後愈投愈順。

穀保於3局上展開攻勢，陳九登選到保送後，利用投手犯規、暴投及劉俊緯的安打跑回1分，接著在滿壘時林佳緯敲出安打送回2分；麥寮在3局下靠著保送、賴亮銘及鄭俊瑋敲安打，反攻2分，不過最終穀保仍以3比2奪勝，晉級明天的冠軍戰，將與平鎮高中交手。

高二的林盛恩今天擔任先發投手，用108球完投7局，僅被敲3支安打，出現3次保送，飆出10次三振，失掉2分奪下勝投，最快球速151公里。

對於林盛恩的表現，總教練周宗志表示，雖然結果是好的，但內容並不滿意，主要是變化球的好球率太低，才會投得這麼辛苦。

此戰是林盛恩上高中以來最多用球數及局數，原本設定投80顆左右，不過周宗志說：「本來第6局就要更換投手，但這場很關鍵，他自己也很有意願繼續投。」

林盛恩則表示，前4局投球策略、變化球準度都沒有很好。剛好第4局結束後，中場休息因雨暫停，他指出，在這段時間有調整放球點，第5局之後就有把狀況調整回來，「後面感覺抓回來，就覺得還可以撐住，不要浪費投手」。

林盛恩目前最快球速154公里，周宗志也幫他設下155公里的目標。林盛恩說：「教練有跟我說這個目標設定，如果達到，教練會送我禮物、給我一些獎勵。」

林盛恩是「投打二刀流」，周宗志表示，希望在投、打兩端都有好表現，未來上職棒之後再看要往哪邊發展。林盛恩自己則是還沒有想過要選擇投還是打，目前都會練習。

穀保家商 球速

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