中職／獅、象搶起來 全新總冠軍賽金盃亮相

中職總冠軍賽今天正式在台中洲際棒球場開打，由統一獅、中信兄弟隊爭霸，全新設計的總冠軍金盃也在賽前亮相，由會長蔡其昌與祕書長楊清瓏一同揭露象徵最高榮耀的總冠軍獎座。

嶄新的總冠軍獎座，回歸最根本的初衷，以CPBL LOGO為中心，將LOGO中的打者延伸打造成獎座主體，藉由稜角分明的線條，在抽象與具象之間，呈現出打者揮擊英姿，充滿力道與專注的神韻，詮釋著每一位選手在棒球路上的堅持以及對於中華職棒年度總冠軍的渴望。

色系設定選用沉穩內斂的墨黑色，與代表榮耀的耀金色相襯托，表現出中華職棒選手在球場上沉著的態度，經過台灣最高棒球殿堂的淬煉，將所有的汗水與付出蛻變成永恆的榮耀。

獎座基底設定，打破過往的思維框架，採用棒球圓形球體元素，在球體上交織刻畫出的冠軍隊名與棒球縫線，為獎座增添層次與細節巧思，放大的棒球體傳達著棒球運動以團隊為重、彼此團結的精神，象徵這個獎座是所有選手團結一心、共同努力的勝利果實。