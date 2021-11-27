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中職／冠軍賽當神秘嘉賓 張志豪鼓勵隊友：相信自己
中華職棒總冠軍賽今天在洲際球場開打，主場中信兄弟隊特別安排神秘嘉賓，當張志豪上場擔任開球打者時，滿場2萬名球迷報以掌聲加歡呼，讓張志豪直呼：「很感動，大家沒有忘記我。」
今天的總冠軍開幕戰，負責開球的是中華電信總經理郭水義，但要揭曉打者時，先播出張志豪的應援曲，引起球迷騷動，張志豪在全場掌聲中出場，他說：「比賽時遇到這樣不會，但這次感覺會『麻』。」
張志豪是2010年兄弟奪冠班底，接下來6次爭冠戰役也未缺席，但今年因5月時揮棒過猛，導致左手肘韌帶撕裂，決定進行韌帶重建手術，賽季報銷，也首次無法參與總冠軍賽，他說：「稍微有點難過的是，自己沒有在場上。」
這次受邀擔任開球打者，張志豪原本認為自己不是參賽球員，不太好意思，但也想跟隊友說說話，所以還是到場，張志豪也在賽前到休息室打招呼，跟隊友們說：「明年一定會跟大家一起，要相信自己，更要相信隊友。」
張志豪解釋，過去自己在球場上，不會懷疑自己的能力，也很相信隊友，「現在我不在場上了，我更相信他們，相信他們可以拿下來」。
近期張志豪復建進度來到打擊練習，但身體肌力仍不足以支撐打擊力道，雖然身材看起來變壯一些，但他說：「重量訓練還要加強，體格還不夠。」他也趁著這段空檔好好研究了其他投手，為明年做好準備，春訓就可以跟球隊會合。
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