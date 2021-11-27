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中職／獅隊拚2連霸餅總有盤算 直言兄弟壓力較沉重

中央社 / 台中27日電
統一獅隊總教練林岳平（中）受訪表示，去年獅隊拿下總冠軍，感覺今年隊內球員們是帶著期待心情面對總冠軍賽，兄弟全年度戰績第一、整體戰力也比較齊全，「雙方都有壓力，但兄弟的壓力會比較沉重。」 中央社
統一獅隊總教練林岳平（中）受訪表示，去年獅隊拿下總冠軍，感覺今年隊內球員們是帶著期待心情面對總冠軍賽，兄弟全年度戰績第一、整體戰力也比較齊全，「雙方都有壓力，但兄弟的壓力會比較沉重。」 中央社

中華職棒總冠軍賽今天開打，統一獅隊力拚2連霸，去年總冠軍賽MVP潘武雄因傷缺陣，獅隊總教練林岳平有不同的盤算，他表示雙方都有壓力，但相比起來，對手中信兄弟會比較沉重。

中華職棒總冠軍賽今天在兄弟主場洲際棒球場開打，兄弟、獅隊連兩年總冠軍賽交鋒，獅隊去年總冠軍賽展現韌性，一度1勝3敗落後，最後連贏3場、順利拿下總冠軍，獅隊老將潘武雄為總冠軍賽MVP。

潘武雄今年因為傷勢缺席總冠軍賽，誰能補起這個關鍵帶領球隊的角色，總教練「餅總」林岳平表示，今年的狀況和去年不一樣，現在沒有一棒可以定勝負的那種角色，加上今年隊內長打能力比較弱，希望以確實擊球、有效串連攻勢為主的戰力布局。

林岳平提到，去年獅隊拿下總冠軍，感覺今年隊內球員們是帶著期待的心情面對總冠軍賽，兄弟全年度戰績第1、整體戰力也比較齊全，「雙方都有壓力，但兄弟的壓力會比較沉重。」

被問起總冠軍賽開打前有沒有叮嚀球員什麼，林岳平表示沒有什麼特別的，該講的已經講了一整年了，今天首戰兩隊都派出陣中最穩定的洋投先發，沒有閃躲的空間，就看臨場表現。

林岳平 潘武雄 中華職棒

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